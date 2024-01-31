Путин: Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 (по утверждению Минобороны РФ, он перевозил украинских военнопленных) был сбит в Белгородской области из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил президент России Владимир Путин. Ролик с заявлением президента опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

«Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», — заявил Путин на встрече с доверенными лицами. Он также сказал, что Россия настаивает на международном расследовании произошедшего.

При этом Путин допустил, что ВСУ могли сбить самолет по неосторожности. «Украинские вооруженные силы сбили наш самолет, в котором находилось 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», — заявил Путин. Также он добавил, что даже если самолет и был сбит случайно, то «это все равно преступление».

Помимо этого, президент заявил, что Россия не намерена останавливать обмены пленными, несмотря на произошедшее. Также он заявил, что соотношение российских и украинских пленных — «один к десяти». «У нас тысячи, у них несколько десятков, сотни может. Но мы все-равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона к этому готова, а они дают сигнал, что готовы», — добавил Путин.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области 24 января. В Минобороны РФ после крушения заявили, что на борту самолета якобы находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. В ведомстве произошедшее назвали терактом, обвинив в нем Украину. В свою очередь украинские власти подтвердили подготовку обмена, но не гибель пленных.

31 января между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. В Минобороны РФ заявили, что он прошел по формуле «195 на 195», в то же время президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о возвращении 207 человек, в том числе гражданских.

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