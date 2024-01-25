После крушения Ил-76 под Белгородом прошло больше суток Достоверных ответов на главные вопросы нет. Почему разбился самолет? На его борту действительно были украинские пленные?

Полицейский блокпост неподалеку от места катастрофы Ил-76 в Белгородской области. 24 января 2024 года Эмиль Легунов / Anadolu / Getty Images

Владимир Зеленский призвал к международному расследованию катастрофы Ил-76 в Белгородской области. Президент Украины прокомментировал крушение спустя 12 часов после первых сообщений о нем. Зеленский не сказал, кто, по его мнению, мог сбить самолет или что стало причиной его падения, но обвинил Россию в «играх с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества». «Необходимо установить все четкие факты», — заявил президент Украины, добавив, что «наше государство будет настаивать на международном расследовании.» Зеленский, по данным «РБК-Украина», также отменил поездку в центральные регионы страны и запретил назначать встречи для поздравлений по случаю его дня рождения, который приходится на 25 января.

Президент России Владимир Путин катастрофу не комментировал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков обвинил в крушении самолета Украину. «Если он [Зеленский] имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — заявил Песков. Он назвал произошедшее «совершенно чудовищным актом».

На месте падения Ил-76 найдены черные ящики. И речевой, и параметрический самописцы находились в хвостовой части самолета, они уже переданы следователям, сообщило РИА Новости. В каком состоянии находятся черные ящики, пока неясно. Дмитрий Песков заявил, что расследование проводят российские военные, и что его результатов ждут в Кремле. «Пока непонятно до конца, что произошло, только вчера следователи начали изучать останки самолета», — сказал он. Власти Оренбургской области, откуда был экипаж разбившегося самолета, опубликовали имена шестерых членов команды.

Белый дом отказался делать выводы о причинах катастрофы. Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пытаются выяснить дополнительные обстоятельства. «Мы видели сообщения [о крушении самолета], мы пытаемся получить информацию, но с моей стороны было бы неосмотрительно делать предположения. Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения. Украина говорит одно, Россия — другое, мы знаем недостаточно», — сказал Кирби. В ООН выразили сожаление в связи с гибелью всех, кто был на борту, позже добавив, что также хотели бы получить больше информации. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН на вечер 24 января, однако ей в этом было отказано, и в итоге заседание состоится 25 января.

Украинская разведка утверждает, что на борту Ил-76 должны были находиться российские чиновники. По заявлению представителя ГУР Андрея Юсова, в последний момент «ФСБ фактически приказала им не садиться на этот борт». «Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования», — сказал Юсов. Представитель украинской разведки также обратил внимание, что на видео с места падения почти не видно останков находившихся на борту людей, а в местный морг, по его словам, накануне доставили только пять тел — хотя, по утверждению Минобороны РФ, на борту находились 74 человека.

«Медуза» предполагает, что даже если данные ГУР верны, они, вероятно, говорят лишь о том, что тела большей части погибших при крушении были фрагментированы.

Комментарий отдела «Разбор»

На видео, снятом очевидцами падения самолета, заметно, что от падающего судна отделился элемент из носовой части — вероятно, кабина пилотов. Она упала на землю отдельно. Вероятно, место падения этого фрагмента запечатлено на одном из видео с места падения: рядом с обломками самолета видно что-то, напоминающее тело человека (без подробностей — оно заблюрено). Вероятно, это останки одного из членов экипажа.

Оставшаяся часть самолета с находившимися в нем людьми, судя по видео очевидцев, падала с большой вертикальной скоростью, носом вниз и со значительным креном. Судя по схемам захода на посадку в аэропорт Белгорода, перед падением самолет должен был лететь на высоте одного километра.

С учетом этих данных можно предположить, что случилось при падении с находившимися в самолете людьми, на основании отчетов о расследовании авиакатастроф, произошедших в похожих условиях. Одна из таких катастроф — «боинга» Flydubai 16 марта 2016 года при посадке в Ростове-на-Дону: тогда из-за ошибки экипажа самолет, находившийся на высоте около километра, резко перешел к снижению и врезался в землю.

В выводах судебно-патологоанатомической экспертизы (pdf) было описано состояние останков погибших: всего было найдено 4389 фрагментов, которые принадлежали 63 людям. Тело командира самолета, в частности, было «полностью разрушено на множество мелких частей».

Таким образом, и в случае крушения Ил-76, вполне вероятно, тела большей части погибших были фрагментированы, и идентификация останков возможна только генетическими методами.

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