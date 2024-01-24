США выясняют обстоятельства крушения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы видели сообщения [о крушении самолета], мы пытаемся получить информацию, но с моей стороны было бы неосмотрительно делать предположения. Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения. Украина говорит одно, Россия — другое, мы знаем недостаточно», — сказал Кирби.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 74 человека: 65 украинских военнопленных, трое российских военных и шесть членов экипажа. Все они, по данным российских властей, погибли. Ведомство обвинило украинских военных в том, что это они сбили самолет.

Власти Украины не подтверждали и не опровергали заявления о том, что на борту упавшего самолета находились украинские военнопленные. Военная разведка Украины подтвердила, что Москва и Киев готовились к обмену пленными. Ведомство заявило, что у него нет «достоверной и исчерпывающей информации» о том, кто находился на борту Ил-76.

Генштаб ВСУ на фоне крушения российского самолета объявил, что украинские военные продолжают отслеживать точки запуска российских ракет и «принимают меры к уничтожению средств их доставки».

Подробности о крушении Ил-76

Под Белгородом разбился Ил-76. Минобороны РФ заявило, что на борту находились 65 украинских пленных Комментарии Генштаба ВСУ и разведки звучат так, как будто самолет могли сбить украинцы

Подробности о крушении Ил-76

Под Белгородом разбился Ил-76. Минобороны РФ заявило, что на борту находились 65 украинских пленных Комментарии Генштаба ВСУ и разведки звучат так, как будто самолет могли сбить украинцы