Под Белгородом разбился Ил-76. Минобороны РФ заявило, что на борту находились 65 украинских пленных Комментарии Генштаба ВСУ и разведки звучат так, как будто самолет могли сбить украинцы

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение возле села в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ утверждают, что на борту Ил-76 находились 74 человека: 65 украинских военнопленных, трое российских военных и шесть членов экипажа. По данным российской стороны, самолет летел с аэродрома Чкаловский в Московской области в Белгород, чтобы доставить украинских военнопленных для обмена, планировавшегося на 24 января. Минобороны РФ и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявили, что все находившиеся на борту погибли.

По данным российских СМИ, всего в этот день планировали обменять 192 украинских военных на 192 российских военных. Телеграм-канал Mash без ссылок на источники заявил, что на борту Ил-76 находились не менее 12 представителей батальона «Азов» и еще 53 украинских военных.

В Белгородской области разбился Ил-76 Meduza

В Минобороны РФ утверждают, что украинские военные обстреляли самолет из зенитного ракетного комплекса. В российском ведомстве заявили, что ВСУ поразили самолет, запустив две ракеты из села Липцы в Харьковской области. Ракетный пуск, заявили в Минобороны РФ, наблюдали радиолокационные средства Воздушно-космических сил. Жители села Яблоново, расположенного рядом с местом падения, рассказали журналистам, что слышали два взрыва.

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что ВСУ якобы сбили самолет ракетами, выпущенными из американской ЗРК Patriot или немецкой Iris-T (эта информация никак не подтверждена). Российский сенатор, военный летчик и бывший главком Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев утверждает, что экипаж самолета Ил-76 перед крушением сообщил о «внешнем воздействии».

Российская сторона назвала крушение самолета терактом. В Минобороны России считают, что «киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных».

В Минобороны РФ добавили, что руководство Украины «прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена». Источник The Insider, знакомый с процедурами обмена пленными, заявил, что пленных несколько раз «возили самолетами». Но сегодня Россия не предупреждала об этом.

Министерство иностранных дел РФ «решительно осудило» катастрофу в Белгородской области. «Атака на самолет была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима», — говорится в заявлении российского МИДа.

Генштаб ВСУ объявил, что украинские военные продолжают отслеживать точки запуска российских ракет и «принимают меры к уничтожению средств их доставки». В заявлении ВСУ, опубликованном спустя несколько часов после крушения Ил-76, напрямую о катастрофе ничего не говорилось. Украинские военные отметили, что фиксируют увеличение интенсивности российских ракетных обстрелов Харьковской области и связанный с этим рост числа военно-транспортных самолетов, курсирующих в Белгород. «С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении», — сказано в заявлении Генштаба.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января Россия и Украина готовились обменяться пленными, но летели ли пленные в самолете, неясно. При этом в ГУР отметили, что Украина «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени». Киев также не проинформировали о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных, утверждают в ведомстве.

В разведке заявили, что Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена пленными и российские пленные военнослужащие были доставлены «на оговоренную точку для обмена».

«Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных, — заявили в ГУР. — Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства».

Источники издания NV в Воздушных силах Украины выразили уверенность, что на разбившемся Ил-76 не было украинских военнопленных. «Несколько раз в день этим самолетом Ил-76 подвозят боеприпасы на фронт. Это их проверенный маршрут, по которому они минимум трижды в день подвозят не только боеприпасы, но и С-300. Мы уверены, что пленных там не было», — сказал собеседник журналистов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил «Медузе», что «комментарии от офиса будут позже — после уточнения всех данных».

Вскоре после крушения самолета «Украинская правда» сообщила, что, по данным источников, самолет разбился в результате «работы» ВСУ. Об этом изданию сообщил источник в Вооруженных силах Украины. Собеседники издания в Генштабе ВСУ заявили, что самолет перевозил ракеты С-300. Через некоторое время «Украинская правда» изменила свою новость, удалив из заметки информацию о том, что самолет сбили ВСУ. В Минобороны Украины сказали, что пока не могут подтвердить данные о том, что Ил-76 поразили ВСУ.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту разбившегося Ил-76. В представленном списке указаны фамилии, имена, отчества и даты рождения 65 человек. Подлинность списка не подтверждена. Нет никаких подтверждений, что люди из списка Симоньян должны были участвовать в обмене и находились на борту самолета.

В списке Симоньян есть несколько украинских военнопленных, упомянутых на сайте проекта Wartears, который собирает данные о пленных. Как минимум 11 человек, указанных в списке Симоньян, совпадают с данными, которые в конце декабря 2023 года опубликовал украинский телеграм-канал «Поиск пленных и пропавших без вести украинцев», пишут «Важные истории». «Русская служба Би-би-си» случайным образом проверила имена 20 человек из списка — все они упоминались в соцсетях и на специализированных сайтах как украинские военнопленные. При этом как минимум один человек из списка — Коноваленко Максим Анатольевич — по данным Wartears был обменян 3 января 2024 года.

Baza утверждает, что некоторые украинские военные из списка попали в российский плен в Мариуполе, некоторые — вскоре после начала полномасштабной войны, в марте 2022 года.

Крушение Ил-76. Хроника

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Первые часы после катастрофы — хроника

Крушение Ил-76. Хроника

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Первые часы после катастрофы — хроника