Бывший главком ВКС России утверждает, что экипаж Ил-76 перед крушением под Белгородом сообщил о «внешнем воздействии»

Российский сенатор, военный летчик и бывший главком Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев утверждает, что экипаж самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, перед крушением сообщил о «внешнем воздействии», пишет «Интерфакс».

«То, что самолет был сбит, это на 100% ясно, видно и понятно. Плюс ко всему экипаж успел доложить: было внешнее воздействие», — сказал Бондарев в интервью телеканалу «Вместе-РФ». Независимых подтверждений этой информации нет.

Бондарев отметил, что на видеозаписях, появившихся в телеграм-каналах, «видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что украинская сторона якобы сбила самолет тремя ракетами американской ЗРК Patriot, либо немецкой Iris-T. Другие источники это не подтверждали.

Военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого, по заявлению Минобороны РФ, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, потерпел крушение возле села Яблоново (70 километров от Белгорода). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, находившиеся на борту самолета Ил-76, погибли.

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