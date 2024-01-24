Губернатор Белгородской области: все люди, находившиеся на борту разбившегося Ил-76, погибли. Он не уточнил, были ли на борту украинские пленные

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, находившиеся на борту самолета Ил-76, разбившегося в Корочанском районе, погибли.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы», — говорится в посте Гладкова.

Минобороны России утверждает, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Причину крушения в военном ведомстве не назвали.

Украинская сторона не подтверждала и не опровергала информацию о пленных на борту. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины сообщило, что падение самолета — «работа» ВСУ. По словам собеседников издания в Генштабе, самолет перевозил ракеты С-300. Через некоторое время «Украинская правда» изменила свою новость, удалив из нее информацию о том, что самолет сбили ВСУ.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит «тремя ракетами Patriot или IRIS-T». По его словам, следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть. Депутат утверждает, что Киев знал о предстоящем обмене пленными и о том, каким образом «пленные будут доставляться».

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