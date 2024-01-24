В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76 Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ

В районе села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщил телеграм-канал «112». Канал утверждает, что на борту находились 63 человека, все они погибли. Официального подтверждения этой информации нет. О гибели 63 человек также сообщил российский «военкор» Юрий Котенок. Откуда у него эти данные, не уточняется.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе произошло «происшествие». Что именно произошло, он не уточнил. «Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — говорится в сообщении.

Минобороны России вскоре подтвердило крушение Ил-76. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. В военном ведомстве заявили, что самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил «для установления причин катастрофы».

Телеграм-канал «Блэтгород» опубликовал видео, предположительно, крушения самолета под Белгородом.

Источник «Украинской правды» в Вооруженных силах Украины сообщил, что падение самолета — «работа» ВСУ. По словам собеседников издания в Генштабе, самолет перевозил ракеты С-300. Через некоторое время «Украинская правда» изменила свою новость. Теперь там говорится, что источник издания ВСУ подтвердил факт падения самолета. Собеседники издания в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. О том, что падение Ил-76 — «работа ВСУ», в материале больше не упоминается.

В Минобороны Украины сказали изданию «Суспiльне», что пока не могут подтвердить данные о том, что Ил-76 поразили ВСУ, так как «еще выясняют информацию»

Телеграм-канал «112» публикует фотографии с места крушения Ил-76. Самолет упал в пяти-шести километрах от села Яблоново, разрушений на земле нет. Об этом сообщил ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе Яблоново. «В селе ничего не повреждено, он упал за селом, в полях, километров в пяти-шести», — рассказал священник.

SHOT и Mash утверждают, что обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 192 на 192 должен был состояться в среду 24 января. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что еще один Ил-76 с украинскими пленными развернулся после крушения самолета в Белгородской области. По его словам, он вез около 80 пленных.

В Кремле не стали комментировать крушение самолета. «Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего не сказать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76. По его мнению, это необходимо, чтобы западные депутаты «наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают».

Что об этом известно — рассказываем в режиме онлайн

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»

Что об этом известно — рассказываем в режиме онлайн

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»