Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»
В Кремле заявили, что пока не могут прокомментировать сообщения о крушении Ил-76
«Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обломки упавшего Ил-76 разбросало на пять километров в районе падения. Часть упала на участки местных жителей, пишет Baza.
В ближайших к месту падения домах выбиты окна, несколько жителей сообщили, что у них во дворах лежат куски металла.
В Минобороны Украины отказались предметно комментировать инцидент.
Как пишет «Суспильне», в ведомстве сообщили, что пока не могут подтвердить, причастны ли ВСУ к крушению, отметив, что «еще выясняют информацию».
Глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмены пленными теперь, вероятно, будут поставлены на паузу.
«Теперь об обмене речи идти не может», — заявил он в комментарии Shot.
Картаполов выразил мнение, что ВСУ намеренно сбили самолет, чтобы обвинить в этом Россию. «Они прекрасно знали, что за самолет летит, знали, куда он летит», — отметил депутат.
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По словам спикера Госдумы, пилотов самолета, которые «осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами американскими, немецкими».
«Депутаты этих стран должны осознать свою ответственность, к чему это все ведет», — сказал он на заседании Госдумы.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что следом за разбившимся самолетом в Белгород летел еще один Ил-76 с украинскими пленными.
«Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных. Его успели развернуть. Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства», — утверждает Картаполов.
Причины произошедшего пока неясны. В Минобороны России лишь заявили, что к месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил «для установления причин катастрофы».
«Украинской правда» со ссылкой на источник в ВСУ написала, что падение самолета — «работа» украинских военных. По данным собеседников издания в украинском Генштабе, самолет перевозил ракеты С-300. Вскоре новость была изменена: теперь там говорится, что источник издания в ВСУ лишь подтвердил факт падения самолета. О том, что произошедшее — «работа ВСУ», в материале больше не упоминается.
Около полудня 24 января в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76.
По официальным данным Минобороны России, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.