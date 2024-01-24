Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что следом за разбившимся самолетом в Белгород летел еще один Ил-76 с украинскими пленными.

«Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных. Его успели развернуть. Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства», — утверждает Картаполов.