Война Семисотый день. Онлайн «Медузы»

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?

Эффект от санкций против российского нефтегазового сектора, которые полноценно заработали в 2023 году, получился смешанным. Американские и европейские чиновники настаивают, что ограничения выполняют свою задачу — сокращают экспортные доходы РФ.

Но даже сократившихся доходов все еще достаточно, чтобы продолжать войну в Украине, а объем добычи нефти в РФ и вовсе не упал. Кроме того, поддержку российскому сырью оказывают восточные партнеры Москвы. Так, российскую нефть в 2023 году в основном покупали Китай и Индия. Убедить их разорвать эти связи у Запада до сих пор не получилось.

«Медуза» изучила, как чувствует себя нефтяная отрасль РФ сегодня и стоит ли Украине и ее союзникам рассчитывать на то, что на втором году санкций Кремль наконец всерьез ощутит их влияние.

Подробнее на «Медузе»

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?

Подробнее на «Медузе»