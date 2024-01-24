Война Семисотый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 января читайте здесь.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов опубликовал фотографии последствий российского удара по городу вечером 23 января.
По данным Синегубова, удар был нанесен по центральной части Харькова. В результате атаки пострадали девять человек, в том числе четырехлетний ребенок. Четырем пострадавшим потребовалась госпитализация.
Кроме того, в городе было разрушено научное учреждение, а также повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?
Эффект от санкций против российского нефтегазового сектора, которые полноценно заработали в 2023 году, получился смешанным. Американские и европейские чиновники настаивают, что ограничения выполняют свою задачу — сокращают экспортные доходы РФ.
Но даже сократившихся доходов все еще достаточно, чтобы продолжать войну в Украине, а объем добычи нефти в РФ и вовсе не упал. Кроме того, поддержку российскому сырью оказывают восточные партнеры Москвы. Так, российскую нефть в 2023 году в основном покупали Китай и Индия. Убедить их разорвать эти связи у Запада до сих пор не получилось.
«Медуза» изучила, как чувствует себя нефтяная отрасль РФ сегодня и стоит ли Украине и ее союзникам рассчитывать на то, что на втором году санкций Кремль наконец всерьез ощутит их влияние.
В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, БПЛА сбили над селом Ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны об атаке пока не сообщали.
Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King
Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, которые помогут ВСУ вести разведку и перевозить раненых, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от ведения разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода», — заявил министр, не уточнив дату поставки.
Украинское издание «Страна» отмечает, что речь про списанные вертолеты.
Помимо этого, Писториус подчеркнул, что для Германии приоритетом остается усиление противовоздушной обороны Украины для защиты населения. Также он призвал нарастить темп оборонного производства в стране.
Власти России в 2023 году сократили расходы на закупку лекарств. По мнению аналитиков, деньги потратили на войну
Власти России в 2023 году закупили лекарств на 864,3 миллиарда рублей, подсчитала аналитическая компания Headway Company, сообщает РБК. Согласно этим данным, государство закупило лекарств на 7% ниже показателя 2022 года, когда общий объем закупок составил 929,4 миллиарда руб.
Аналитики компании DSM Group также заметили сокращение закупок. По их подсчетам, за 11 месяцев 2023 года государственные заказчики приобрели лекарств на 649,8 миллиарда рублей, что почти на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 797,8 миллиарда рублей.
В министерстве здравоохранения РФ при этом утверждают, что в 2023 году объем государственных контрактов на закупку лекарств «не только не уменьшился в сравнении с 2022 годом, но и, напротив, увеличился более чем на 36 миллиардов рублей». В министерстве отметили, что при оценке исходили из объемов лимитов бюджетных обязательств (то есть доведенных бюджетом средств), а в указанные 36 миллиардов рублей могут входить контракты, заключенные в 2022 году, поставки по которым продолжались в 2023 году.
В Headway Company отметили, что в 2023 году сильнее всего сократились объемы федеральных закупок, обеспечивающих лекарствами пациентов с тяжелыми заболеваниями. В DSM Group добавили, что региональные закупки сократились почти на 20%.
Глава отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина считает, что в прошлом году финансирование федеральных закупок могло сократиться, потому что власти в предыдущие годы закупали необходимые препараты впрок. Другой причиной, по мнению эксперта, стало то, что с российского рынка ушел ряд оригинальных иностранных препаратов.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что закупки сократились из-за того, что средства бюджета, выделенные на лекарства, направили на нужды российской армии.
- По оценке Headway Company, с 2018 по 2022 год денежный объем государственных закупок лекарств непрерывно увеличивался.
- За первые семь месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — с 7,7 тысячи позиций до 6,4 тысячи позиций, сообщила аналитическая компания DSM Group в сентябре (данные за весь год не публиковались).
ГУР: атаку на военный аэродром в Новгородской области летом 2023 года осуществила украинская разведгруппа
Атаку на военный аэродром в Сольцах Новгородской области летом 2023 года осуществила группа украинских разведчиков, пишет пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Согласно ведомству, группа, которую возглавлял полковник Олег Бабий, преодолела более 600 километров от украинской границы до аэродрома, после чего, по всей видимости, атаковала аэродром беспилотниками.
В результате этой атаки, как сообщало Минобороны РФ, был поврежден один самолет. Однако позднее в сети появились фотографии, на которых, как утверждалось, показан горящий бомбардировщик Ту-22М3. ГУР утверждает, что в результате этой атаки был уничтожен один бомбардировщик, а еще два — выведены из строя.
После этого, как пишет ведомство, группа попала в засаду, а ее командир Олег Бабий погиб, «прикрывая отход своих боевых собратьев». Добрались ли разведчики до Украины, не уточняется.
«У нас работы лет на 50 еще. Минимум». Интервью майора ВСУ, который ищет тела погибших солдат
Сколько людей погибло с начала российского вторжения в Украину — неизвестно. Обе стороны не раскрывают достоверных данных о своих военных потерях; понятно лишь, что совокупно речь идет о многих десятках тысяч погибших.
В Украине поиском и эвакуацией тел с поля боя занимается гуманитарный проект ВСУ «На щите». Один из украинских военнослужащих, который участвует в поисковых операциях с 2014 года, рассказал «Медузе» о специфике своей работы, впечатлениях от службы без оружия и о том, как Россия и Украина обмениваются останками погибших.
За минувшие сутки российские войска 101 раз обстреливали Херсонскую область, заявил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его словам, российские войска выпустили по региону 524 снаряда из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, а также с помощью дронов и авиации. Прокудин добавил, что 26 снарядов были выпущены по Херсону.
«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и территорию завода в Бериславе», — написал Прокудин.
Он уточнил, что в результате этих обстрелов погибли четыре человека, еще шесть — пострадали.
Российские силы ПВО сбили четыре беспилотника над Орловской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении ведомства говорится, что БПЛА самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО утром 24 января.
Информацию о беспилотниках также подтвердил губернатор региона Александр Клычков. По его данным, пострадавших нет. «К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах [Орла] стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий», — написал губернатор.
Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в нескольких многоэтажных домах в Орле выбило окна. «Полный объем повреждений выясняется», — написал мэр. Также он добавил, что в администрации города была сформирована комиссия по ЧС.
Reuters: Евросоюз вряд ли конфискует замороженные российские активы
Евросоюз не пойдет на конфискацию замороженных в Европе активов Банка России, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Как пишет агентство, конфискация российских активов и передача их Киеву ослабила бы давление на Запад по финансированию Украины, однако европейские чиновники отвергают эту идею как слишком рискованную с юридической точки зрения.
«Конфискации суверенных российских активов не будет. Между странами — членами ЕС нет согласия по этому вопросу», — заявил один из собеседников агентства.
По данным агентства, европейские чиновники обеспокоены не только легальностью «беспрецедентной конфискации» госактивов, но и ее потенциальными последствиями для евро. В частности, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сказал Reuters, что в вопросе конфискации российских активов необходимо быть очень осторожным.
«Представьте себе, если мы политически решим дать миллиарды Украине. А через шесть месяцев мы получим судебное решение, в котором будет сказано, что мы не имеем права отдавать их. Кто тогда будет платить?» — заявил он.
Также представителей ЕС беспокоят угрозы Москвы, которая заявила, что в ответ на подобное действие может конфисковать западные активы в России, стоимость которых, по некоторым оценкам, составляет около 288 миллиардов долларов.
Кроме того, как отметил один из источников агентства, конфискация российских активов может создать риск финансовой стабильности для бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранится большая часть средств.
- По оценкам российских властей, в западных странах после начала полномасштабной войны в Украине было заморожено около 300 миллиардов долларов Центробанка России. Планы их использования власти Евросоюза и США обсуждают с 2022 года.
- В январе 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза достигли соглашения по поводу использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.
ГСЧС: Cпасатели ликвидировали последствия вечерних ударов ВС РФ по Харькову
Спасатели ликвидировали последствия российских ударов по Харькову вечером 23 января, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
В ведомстве напомнили, что в результате этих атак в городе были повреждены жилые дома, магазины и образовательное учреждение.
«Работниками ГСЧС было эвакуировано 16 человек, среди них 2 ребенка. Также обследованы все рядом расположенные здания. Психологи ГСЧС оказывали поддержку местным жителям», — сообщили в ГСЧС.
По предварительной информации, по меньшей мере девять получили ранения в результате вечернего обстрела. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов накануне сообщал о восьми пострадавших.
- Утром 23 января российские войска нанесли массированный удар украинским городам. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате этих атак погибли как минимум 18 местных жителей, а 130 человек получили ранения. По его данным, российские войска выпустили около 40 ракет, в ходе удара были повреждены более 200 различных объектов, в том числе 139 жилых домов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 56 боевых столкновений. Российские войска нанесли 48 ракетных и 112 авиационных ударов, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- В результате обстрелов были разрушены и повреждены более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.
- На купянском направлении ВСУ отбили одну атаку в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили четыре атаки в районах Ямполевки и Торского Донецкой области, а также две атаки вблизи Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили пять атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили 16 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
- На запорожском направлении украинские военные отразили четыре атаки в районах Червоного, Вербового и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают осуществлять мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра. ВС РФ не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, за сутки ВСУ отразили семь атак.
- Украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум зенитно-ракетным комплексам и пункту управления противника.
- Подразделения украинских ракетных войска нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум средствам ПВО, девяти артиллерийским средствам и одной станции радиоэлектронной борьбы ВС РФ.
- Украинские силы ПВО сбили 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет «Искандер-М», две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Здравствуйте! Начинается 700-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.