СБУ заочно обвинила в пособничестве в ведении войны главу российской корпорации, выпускающей крылатые ракеты

Служба безопасности Украины заочно Борису Обносову — генеральному директору российского оборонного холдинга — в пособничестве в ведении агрессивной войны (часть 5 статьи 25, часть 2 статьи 437 УК Украины). Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

В СБУ утверждают, что Обносов входит в близкое окружение президента России Владимира Путина, а возглавляемый им холдинг производит крылатые ракеты (Х-101, Х-555, Х-22, Х-32 и Х-59) и управляемые авиабомбы (серии КАБ-500 и КАБ-1500), которые используются для обстрелов Украины.

«Установлено, что за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года чиновник получил звание Героя России за непосредственное участие в подготовке к полномасштабному вторжению России», — говорится в сообщении.

В мае 2023 года соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждалось, что семья Обносова владеет элитной недвижимостью в Чехии стоимостью более восьми миллионов евро.

В середине августа власти Чехии ввели санкции против Обносова, его дочери Ольги и зятя Ростислава Зорикова. Кроме того, Финансово-аналитическое управление (FAU) Чехии арестовало местные активы семьи Обносова. Под арест попали 14 квартир в Праге, записанные на Зорикова, и принадлежащая ему компания по аренде недвижимости Riomax.

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