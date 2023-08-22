В Чехии арестовали имущество семьи главного ракетчика России Бориса Обносова. В том числе 14 квартир, записанных на его зятя
Финансово-аналитическое управление (FAU) Чехии арестовало местные активы семьи Бориса Обносова — главы крупнейшего российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение». Об этом 21 августа сообщило Чешское телевидение.
Стоимость имущества семьи Обносова в Чехии оценивается в более чем 100 миллионов крон (более четырех миллионов евро). Большая ее часть записана на зятя Обносова Ростислава Зорикова.
В частности, под арест попали 14 квартир в Праге, записанные на Зорикова, и принадлежащая ему компания по аренде недвижимости Riomax. Другую свою чешскую компанию он успел переписать на отца, сообщает Чешское телевидение.
В мае 2023 года соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждалось, что семья Бориса Обносова владеет элитной недвижимостью в Чехии стоимостью более восьми миллионов евро. Председатель совета директоров ФБК Мария Певчих тогда пообещала, что фонд будет добиваться санкций против Бориса Обносова и Зориковых, чтобы запретить им въезд в Чехию.
В середине августа власти Чехии объявили о введении санкций против самого Обносова, его дочери Ольги и зятя Ростислава Зорикова.