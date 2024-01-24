В Белгородской области разбился военный Ил-76. По неофициальным данным, на его борту было более 60 человек

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белогородской области, сообщают телеграм-каналы, в том числе 112, со ссылкой на источники. По их данным, инцидент произошел в Корочанском районе. На борту самолета, пишет 112, предварительно, было 63 человека, все они погибли.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале о «происшествии в Корочанском районе».

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — сообщил Гладков, не став раскрывать любые другие детали.

За час до появления первых сообщений о крушении Ил-76 в Белгородской области, в Белгороде запускали оповещение о ракетной опасности, жителей призывали укрыться в безопасных местах подальше от окон. Примерно через полчаса (в 11:43 мск), глава региона объявил об отмене сигнала ракетной опасности.

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