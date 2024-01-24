Украинский Генштаб выпустил заявление спустя несколько часов после катастрофы Ил-76. О крушении самолета в нем ничего не сказано. Но ВСУ «отслеживают военно-транспортную авиацию» России

Российская армия увеличила интенсивность ракетных обстрелов на Харьковском направлении, однако ВСУ отслеживают точки запуска ракет и «принимают меры к уничтожению средств их доставки». Об этом говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Украины.

Украинские военные опубликовали его спустя несколько часов после крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Напрямую о катастрофе в заявлении ничего не говорится.

Для уменьшения ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации.

Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода.

С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

По данным ВСУ, за последнюю неделю войска РФ нанесли 19 ракетных ударов по Харьковской области, применив 29 ракет. В результате погибли 16 человек, еще 78 получили ранения. Взрывами разрушены 13 зданий, в том числе шесть жилых домов, три учебных заведения и больница.

Минобороны РФ утверждает, что в самолете Ил-76 летели 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгород для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.

Российское военное ведомство назвало крушение Ил-76 терактом и обвинило в нем ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что украинские военные выпустили по самолету две ракеты из населенного пункта Липцы Харьковской области.

Что известно о крушении Ил-76

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»

Что известно о крушении Ил-76

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»