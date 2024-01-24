Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осужденных за «фейки» об армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осужденных по статье о распространении «фейков» про российскую армию, сообщает РИА Новости.

За принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов, против — три депутата, воздержавшихся в голосовании не было.

«Принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности нашей страны, считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что его фракция не поддержит конфискацию имущества за «фейки» об армии.

Законопроект, внесенный группой депутатов, в числе которых были Ирина Яровая, Василий Пискарев, Елена Ямпольская и другие, предлагает расширить перечень статей уголовного кодекса, осужденным по которым грозит конфискация имущества (они перечислены в статье 104.1 УК). В этот перечень депутаты предложили добавить статью о распространении «фейков» про армию (207.3 УК) и статью о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК).

Конфискация имущества (на основании обвинительного приговора) будет касаться обвиняемых, если их преступления были совершены «из корыстных побуждений или по найму». В доход государства в таком случае может быть обращено в том числе оборудование, при помощи которого было совершено «преступление» — например, компьютер, планшет или мобильный телефон.

После прохождения первого чтения в Госдуме к законопроекту в трехдневный срок могут быть представлены поправки. Затем документу предстоит пройти еще два чтения в Госдуме, после чего следует одобрение в Совете Федерации и подпись у президента.

О законопроекте, предлагающем расширить список оснований для конфискации имущества, 15 января сообщили RTVI и РБК со ссылкой на источники — по их данным, законопроект, на тот момент еще не внесенный в Госдуму, поддержала правительственная комиссия.

В январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у тех, кто критикует российскую армию. «Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — написал Володин.

В феврале 2023 года глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что пока комитет не может «юридически поддержать» эту идею.

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