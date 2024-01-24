После крушения Ил-76 Украина заявила, что ее не предупреждали «о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» рядом с Белгородом

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявило, что Украина «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени». С таким заявлением ГУР выступило спустя несколько часов после крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

ГУР утверждает, что у него нет «достоверной и исчерпывающей информации» о том, кто находился на борту Ил-76.

В разведке заявили, что Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена пленными, российские пленные военнослужащие были доставлены «на оговоренную точку для обмена».

В заявлении украинской разведки также говорится, что безопасность украинских военных должна была обеспечивать российская сторона. ГУР утверждает, что украинская сторона «не была поставлена в известность» о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».

Киев также не проинформировали о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных, утверждают в ГУР.

«Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства», — говорится в заявлении.

Минобороны России утверждало, что ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 утром 24 января, на борту находились украинские военнослужащие, которых перевозили для обмена. По данным ведомства, украинские силы выпустили две ракеты по самолету из населенного пункта Липцы Харьковской области. В результате погибли 65 украинских военных, находившихся на борту, шесть членов экипажа и трое сопровождающих пленных российских военнослужащих.

Российское военное ведомство также утверждало, что власти Украины знали, что «по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих».

Катастрофа Ил-76. Хроника

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Первые часы после катастрофы — хроника

Катастрофа Ил-76. Хроника

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Первые часы после катастрофы — хроника