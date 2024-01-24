Минобороны России назвало терактом крушение Ил-76. Ведомство утверждает, что ВСУ выпустили по самолету ракеты из Харьковской области

Минобороны России назвало крушение Ил-76 в Белгородской области терактом и обвинило в его совершении «киевский режим». Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород «для перевозки украинских военнослужащих для обмена». Ведомство утверждает, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области, применив зенитный ракетный комплекс.

В сообщении говорится, что радиолокационными средствами ВКС России «наблюдался пуск двух украинских ракет». Минобороны РФ заявило, что экипаж и все пассажиры самолета погибли.

По версии министерства, власти Украины знали, что «по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих». Обмен пленными, как утверждается в сообщении, должен был состояться во второй половине дня 24 января в пункте пропуска Колотиловка.

В Минобороны считают, что «киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных».

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января Россия и Украина готовились обменяться пленными. При этом источник «Медузы» в Украине, знакомый с обменным процессом, сказал, что пока нет информации, что в разбившемся самолете летели военнопленные.

Официально украинская сторона не подтверждала и не опровергала информацию о пленных на борту разбившегося самолета.

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