Украинская разведка подтвердила, что Россия и Украина готовили обмен пленными 24 января

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января планировался обмен военнопленными с Россией.

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», — сказал Юсов в комментарии «Радио Свобода».

Источник «Медузы» в Украине, знакомый с обменным процессом, также заявил, что обмен военнопленными с российской стороной планировался сегодня. «Но пока информации о том, что в [упавшем] самолете [Ил-76] были военнопленные, нет», — добавил он.

Ранее Минобороны России заявило, что на борту упавшего в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена.

В Белгородской области разбился Ил-76 Meduza

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявление Минобороны России не подтвердили, но и не опровергли — там сообщили, что собирают и анализируют информацию.

После крушения Ил-76 глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в комментарии телеграм-каналу Shot, что «теперь об обмене речи идти не может». По его словам, самолет украинская сторона сбила намеренно — специально, чтобы сорвать обмен.

Телеграм-канал Mash без ссылок на источники пишет, что на борту Ил-76 были как минимум 12 представителей батальона , которых вместе с еще 53 украинскими военными везли на обмен.

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил «Медузе», что «готовился большой обмен, который включал порядка 200 человек с каждой стороны».

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново под Белгородом утром 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту погибли.

Украинские телеграм-каналы вначале сообщили, что падение самолета — это «работа ВСУ», но позже отредактировали сообщения.

Минобороны России назвало крушение самолета Ил-76 терактом. По версии ведомства, ВСУ выпустили по самолету ракеты из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

Крушение Ил-76. Все новости в режиме онлайн

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»

Крушение Ил-76. Все новости в режиме онлайн

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»