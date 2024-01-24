Минобороны Украины «выясняет информацию» о крушении Ил-76. «Украинская правда» писала, что его сбили ВСУ — но потом отредактировала сообщение
Минобороны Украины пока не может подтвердить информацию о том, что российский военный Ил-76, разбившийся 24 января в Белгородской области, был сбит ВСУ.
Представитель ведомства в комментарии «Суспiльне» заявил, что в Минобороны «еще выясняют информацию».
Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источник в украинском Генштабе назвала падение Ил-76 «работой» ВСУ. Затем журналисты отредактировали сообщение, удалив эту цитату. Теперь в материале говорится, что другой источник УП не подтвердил эту информацию. Точно так же, ссылаясь на источники, писало агентство «РБК-Украина», но затем удалило цитату про «работу» ВСУ.
По данным Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Российская сторона утверждает, что за упавшим самолетом следовал еще один Ил-76, на борту которого находились еще 80 украинских пленных. Борт развернули в воздухе.