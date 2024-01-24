Минобороны Украины пока не может подтвердить информацию о том, что российский военный Ил-76, разбившийся 24 января в Белгородской области, был сбит ВСУ.

Представитель ведомства в комментарии «Суспiльне» заявил, что в Минобороны «еще выясняют информацию».

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источник в украинском Генштабе назвала падение Ил-76 «работой» ВСУ. Затем журналисты отредактировали сообщение, удалив эту цитату. Теперь в материале говорится, что другой источник УП не подтвердил эту информацию. Точно так же, ссылаясь на источники, писало агентство «РБК-Украина», но затем удалило цитату про «работу» ВСУ.

По данным Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Российская сторона утверждает, что за упавшим самолетом следовал еще один Ил-76, на борту которого находились еще 80 украинских пленных. Борт развернули в воздухе.

Что известно о крушении

В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76 Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Текст обновляется

Что известно о крушении

В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76 Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Текст обновляется