Источники «Украинской правды»: разбившийся Ил-76 перевозил ракеты С-300

Российский военный самолет Ил-76, разбившийся 24 января в Белгородской области, перевозил ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-300, утверждают источники «Украинской правды» в Генштабе ВСУ.

Первоначально в заметке издания со ссылкой на источники в Вооруженных силах говорилось, что падение Ил-76 в Белгородской области — это «работа» ВСУ. Однако затем журналисты удалили этот фрагмент.

В Минобороны Украины сказали изданию «Суспiльне», что пока не могут подтвердить данные о том, что Ил-76 поразили ВСУ, так как «еще выясняют информацию».

Минобороны РФ заявило, что на борту разбившегося Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена.

Российские прокремлевские СМИ пишут, что следом за упавшим самолетом в Белгородскую область летел еще один Ил-76, на борту которого находились 80 пленных украинцев. Борт пришлось экстренно разворачивать.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что самолет с украинскими военнопленными был сбит тремя ракетами. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства, специалисты разберутся», — заявил депутат на пленарном заседании Госдумы.

Что известно о крушении

В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76 Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Текст обновляется

Что известно о крушении

В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76 Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Текст обновляется