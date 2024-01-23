Война Шестьсот девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 января читайте здесь.
Главные новости:
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву и Харькову.
- Правительство Украины предложило запретить на 50 лет воздушное, морское и железнодорожное сообщение с Россией.
- Главы МИД ЕС договорились об использовании замороженных российских активов.
Последствия массированного ракетного обстрела Украины
По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека (трое — в Харькове, один — в Днепропетровской области), более 60 пострадали.
Обновление. Глава военной администрации Харьковской области Олега Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова погибли пять человек, еще 51 пострадал. Таким образом общее число погибших при обстреле 23 января — шесть человек. Пострадали более 70.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
- На купянском направлении войска РФ отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Макеевка самопровозглашенной ЛНР. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих.
- На краснолиманском направлении российские военные улучшили положение, отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка самопровозглашенной ДНР , Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял свыше 220 военнослужащих.
- На донецком направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Григоровка и Андреевка ДНР. Потери ВСУ составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными.
- На южно-донецком направлении российская армия поразила формирования ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Противник потерял более 105 военнослужащих.
- На запорожском направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих.
- На херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих в результате действий российских военных.
- Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», живую силу и военную технику в 147 районах.
- Российские средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны РФ прокомментировало массированный обстрел Украины
В ведомстве заявили, что утром 23 января войска РФ нанесли удар «высокоточным оружием» по объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые производят ракеты и боеприпасы.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщило Минобороны России.
Последствия обстрела Днепровского района Херсона. Российские войска регулярно наносят удары по городу из разного вооружения.
В Харькове спасатели достали из-под завалов мужчину, рассказал мэр города Игорь Терехов. Спасенный мирный житель рассказал, что под завалами остаются его жена и ребенок. Об их судьбе пока ничего неизвестно.
По последним данным, в результате обстрела Харькова погибли три человека, еще 42, включая четверых детей, пострадали. Сообщалось, что в городе повреждены жилые дома, в одной из многоэтажек разрушен подъезд.
По данным военной администрации Киева, по состоянию на 11:30 (12:30 мск) в результате ракетного удара по городу пострадали 22 человека. МВД Украины ранее сообщало о 21 пострадавшем.
По последним данным МВД Украины, в Киеве из-за ракетного удара пострадал 21 человек. Одна раненая местная жительница находится в состоянии клинической смерти, врачи борются за ее жизнь.
В продолжение темы. Госагентство ТАСС заявило, что жилые дома в Харькове якобы повреждены из-за ракет противовоздушной обороны ВСУ. С таким утверждением выступил неназванный представитель экстренных служб.
«Люди видят и знают, куда летят российские ракеты и куда приземляются украинские после работы системы ПВО — именно она разрушила дома горожан», — утверждает собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС заявил, что российские войска в ночь на 23 января нанесли удары по расположению наемников в Харькове. Украинские власти заявили, что под удар попали жилые дома.
В Кремле прокомментировали массированный удар войск РФ по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска не бьют по мирным жителям. Так он ответил на вопрос, можно ли считать утреннюю атаку по объектам на Украине ответом на удары по Донецку, пишет РИА Новости.
«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам. И не бьют по мирному населению в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — сказал представитель Кремля.
- По последним данным, в результате атаки войск РФ по Украине погибли четыре человека и пострадали больше 50 человек.
- 21 января под обстрел попал рынок в оккупированном Донецке, из-за чего погибли 27 человек. Россия обвинила в атаке ВСУ, украинские силы это отрицают.
Российское информагентство ТАСС утверждает, что российские войска в ночь на 23 января нанесли «точечные удары по расположению наемников в Харькове». Об этом агентству сообщил неназванный представитель экстренных служб.
«Достоверно пока неизвестно, гражданами какой страны являлись эти лица, но эта информация сейчас уточняется», — сказал собеседник агентства.
В Минобороны РФ пока не комментировали удар по Украине.
По данным властей Украины, в Харькове погибли три человека и больше 40 пострадали.
Житель Приморья, приговоренный к 24 годам за убийство и изнасилование, вернулся домой после трех месяцев на фронте
О возвращении бывшего заключенного Георгия Повилайко изданию VL.ru рассказал подписчик. Информацию о его освобождении журналистам «Сибирь. Реалии» подтвердил бывший сосед Повилайко.
Георгий Повилайко в августе 2021 года убил мать двоих детей 37-летнюю Анну Кошулько. В апреле 2022 года суд приговорил Повилайко к 24 годам колонии. Апелляцию на приговор рассмотрели 23 июня 2022 года, а уже в октябре 2023-го Повилайко был освобожден в связи с заключением контракта с Минобороны.
В Харькове, как уточнили власти Украины, из-за ракетного удара войск РФ погибли три человека. Ранее сообщалось, что в городе погибли четыре человека, но информация не подтвердилась.
По информации МВД Украины, в результате утренней атаки в Киевской области повреждены многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки и 12 автомобилей.
По предварительной информации, пострадали четыре человека, они от госпитализации отказались.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил ранее, что жилые дома повреждены в Бучанском районе Киевской области.
Из-за массированной ракетной атаки войск РФ по Украине повреждены энергетические сети в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает «Укрэнерго».
«Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги», — сообщили в компании.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов. Из-за артобстрелов новые повреждения выявили в сетях в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.
После ракетного удара войск РФ в Киеве поврежден спорткомплекс «Локомотив»
Офис Генпрокурора Украины уточнил, что в Харькове из-за ракетного удара погибли четыре человека, пострадали больше 40 человек. Среди раненых — 15-летний подросток, а также девочки 11, 14 и 17 лет.
По данным следствия, около четырех утра 23 января российские войска нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. В 7 утра Вооруженные силы РФ вновь нанесли ракетный удар по Харькову. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, здание санаторной школы-интерната, газопровод, торговый центр, гаражный кооператив, автомобили, пожарная часть.
В Киеве, по последней информации, в результате российской ракетной атаки пострадали 20 человек. Об этом сообщил глава Киева Виталий Кличко.
По его словам, госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Медработники оказали помощь на месте одному 13-летнему подростку и шестерым взрослым.
Одна пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы.
В Харькове, по последним данным, из-за ракетного удара войск РФ погибли два человека и ранены 42 человека, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, среди пострадавших четверо детей. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Власти Сумской области заявили, что в результате ракетного удара войск РФ утром 23 января поврежден объект критической инфраструктуры в городе Шостка.
«На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — заявили в областной администрации.
В Павлограде Днепропетровской области из-за российской атаки погибла 43-летняя женщина, которая в момент атаки находилась в одном из городских скверов. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
По его словам, в Павлограде повреждены инфраструктура, две школы и восемь многоэтажных домов. Кроме того, в Павлоградском районе украинские военные сбили российскую ракету. Обломки ракеты повредили частные дома и солнечные панели.
Российские войска запустили по Украине 41 ракету, силы ПВО сбили 21, утверждает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
По словам Залужного, в ночь на 23 января российские войска нанесли по Украине комбинированный ракетный удар, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
Всего украинские военные зафиксировали, что российские войска применили 41 средство воздушного нападения:
- четыре зенитные управляемые ракеты, выпущенные из комплекса С-300/С-400 из Белгородской области — в направлении Харьковской области;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, запущенных с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса;
- восемь ракет Х-22, запущенных с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области — в направлении Харьковской и Сумской областей;
- 12 баллистических ракет, выпущенных из комплексов «Искандер-М» в Белгородской и Воронежской областей;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенных с двух самолетов Су-34 в Белгородской области.
По словам Залужного, украинские силы уничтожили 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, пять баллистических ракет, выпущенных из комплекса «Искандер-М», а также одну управляемую авиационную ракету Х-59. Залужный утверждает, что не все российские ракеты, выпущенные по баллистической траектории, достигли своих целей.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после ракетного удара ВС РФ по Украине призвал страны Запада выделить оружие для борьбы с Россией.
«Мы — не просто „крепость“. Нам нужно оружие!», — заявил Ермак, опубликовав видео из Харькова.
«Опять удары по гражданским, попадания в жилые дома, террор россиян, — сказал Ермак. — Мир должен понимать, что остановить этот террор возможно только силой. А также мир должен помнить, что российские ракеты сейчас летят по Украине, но, если продемонстрировать слабость сегодня, завтра они будут лететь по западным городам».
К другим новостям. Власти РФ планируют запретить отказывать в приеме на работу из-за службы в армии. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовило Государственно-правовое управление при президенте РФ. Минтруд это предложение «частично поддержал».
Поправки предполагают, что в Трудовом кодексе добавят еще две категории работников, которым запрещается отказывать в приеме на работу, — бывших военнослужащих и людей с инвалидностью.
Власти РФ неоднократно заявляли о различных льготах и преференциях для участников войны в Украине. Регулярно появляются сообщения о том, что находящиеся в зоне боевых действий или уже вернувшиеся в Россию жалуются на то, что не могут получить обещанные им выплаты и льготы.
Последствия ракетного удара по Киеву
В Харькове, по последним данным властей Украины, из-за ракетного удара пострадали 35 человек, в том числе двое детей в возрасте 10 и 12 лет.
В Киеве из-за российской атаки пострадали 18 человек. Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей.
По предварительной информации, российские войска атаковали Киев примерно 20 ракетами, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире «Радио Свобода». Чиновник утверждает, что все ракеты поразили силы ПВО.
По словам Поворозника, в Святошинском районе Киева продолжается эвакуация из нескольких пятиэтажных жилых домов из-за неразорвавшейся боевой части ракеты.