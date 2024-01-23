Война Шестьсот девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»

В Харькове спасатели достали из-под завалов мужчину, рассказал мэр города Игорь Терехов. Спасенный мирный житель рассказал, что под завалами остаются его жена и ребенок. Об их судьбе пока ничего неизвестно.

По последним данным, в результате обстрела Харькова погибли три человека, еще 42, включая четверых детей, пострадали. Сообщалось, что в городе повреждены жилые дома, в одной из многоэтажек разрушен подъезд.