Центральное разведывательное управление США опубликовало в своих соцсетях ролик под названием «Почему я связался с ЦРУ: ради Родины», в котором в очередной раз призывает россиян к сотрудничеству с ведомством.

В ролике представлен внутренний монолог вымышленного 35-летнего сотрудника ГРУ (главного управления Генштаба вооруженных сил РФ), который до этого служил в ВДВ.

«В ГРУ я нашел новый путь служить своей стране. По крайней мере, я так думал. Однако скоро осознал, что истинный враг России внутри нее самой. Верхушка продала страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из допотопного оружия. Наши люди вынуждены давать взятки, просто чтобы найти работу. А элита с баснословно дорогими часами коротает время, пока коррупция и кумовство разъедает мою страну изнутри», — перечисляет проблемы России герой ролика.

Вымышленный сотрудник ГРУ заявляет, что он «прозрел» и в нем «пробудился дух патриота, призывающий к действию. Герой объясняет, что связался с ЦРУ из желания, чтобы „русский народ процветал и раскрыл свой потенциал, а его сын жил в России, „о которой мы мечтали“.

Видео заканчивается текстом обращением ЦРУ: „Люди, которые вас окружают, возможно, не хотят слышать правду. Мы хотим. Вы не бессильны“. Затем американская разведка призывает россиян связаться с ней безопасным способом.

Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины Central Intelligence Agency

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новый ролик ЦРУ, отметил, что разведки разных стран часто прибегают к СМИ и соцсетям, чтобы рекрутировать сотрудников. „Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране „ВКонтакте“ гораздо популярнее, чем запрещенная Х. Аудитория VK гораздо больше“, — добавил он. ЦРУ опубликовало ролик не только в соцсети Х, но также на ютьюбе и в своем телеграм-канале.

ЦРУ регулярно призывает россиян сотрудничать с ведомством. В ноябре 2022 года начальник службы разведки ЦРУ Дэвид Марлоу говорил, что ведомство намерено сотрудничать с жителями России, которые выступают против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В мае 2023 года ЦРУ создало специальный телеграм-канал для вербовки россиян.

Что грозит россиянам за сотрудничество с ЦРУ

Теперь за госизмену могут посадить на всю жизнь. А что российское государство считает изменой? И зачем закон ужесточили еще сильнее? 15 карточек