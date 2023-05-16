Центральное разведывательное управление США создало телеграм-канал и опубликовало в нем ролик с призывом к россиянам делиться информацией с ведомством. Видео также доступно в аккаунтах ЦРУ в ютьюбе, твиттере, инстаграме и фейсбуке.

«В этом видео показаны вымышленные россияне, которые приняли трудное, но важное решение негласно выйти на контакт с ЦРУ через анонимную информационную систему Tor. ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду, — говорится в пояснении к ролику. — Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами. Возможно, люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы — хотим».

Central Intelligence Agency

Как заявил источник телеканала CNN в ЦРУ, полномасштабное вторжение России в Украину создало «историческую возможность, чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США». По словам собеседника, в ЦРУ надеются, что россияне, работающие в «чувствительных областях и имеющие доступ к ценной информации», теперь услышат следующее: «Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете».

Начальник службы разведки ЦРУ Дэвид Марлоу еще в ноябре 2022 года заявлял, что ведомство намерено сотрудничать с россиянами, несогласными с войной в Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РБК создание ЦРУ телеграм-канал, заявила: «Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся».

На момент написания новости на телеграм-канал ЦРУ подписались более двух тысяч пользователей.

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