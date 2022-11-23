«Ищем людей, которым эта война так же противна, как и нам». ЦРУ собирается вербовать россиян, несогласных с вторжением в Украину

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Начальник службы разведки ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что управление намерено сотрудничать с россиянами, несогласными с войной в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на запись речи начальника службы разведки.

«Путин был на пике за день до вторжения», — заявил Марлоу во время выступления в Центре Хайдена. Он пояснил, что до начала войны президент России мог влиять на Украину и НАТО, говоря о силе своей страны. «Но он растерял все это», — добавил начальник разведки.

«Мы ищем по всему миру россиян, которым это (война в Украине) так же противно, как и нам… Мы открыты к сотрудничеству», подчеркнул Марлоу.

The Wall Street Journal отмечает, что заявление начальника разведки перекликается с заявлениями бывших сотрудников управления, которые утверждали, что российское вторжение в Украину создало благодатную почву для вербовки новых агентов среди военных, олигархов, бизнесменов и всех тех, кто покинул Россию после начала войны.

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После начала войны в Украине Россия и страны Запада взаимно выслали сотни дипломатов. По подсчетам РБК, с января по август 2022 года в Россию было возвращено более 550 сотрудников дипломатических миссий, часть из них подозревали в шпионаже. Больше всего российских дипломатов выслали из США, Болгарии и Польши. В ответ Россия выслала более 300 человек.

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