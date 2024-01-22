Зеленский подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами». Это Кубань и еще пять регионов РФ

Обновление. На сайте президента Украины опубликовали текст принятого указа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом он заявил в обращении по случаю Дня соборности Украины 22 января.

«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — заявил президент Украины. По его словам, власти Украины должны делать все «для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории».

В тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского, сказано, что власти Украины собираются разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях», расположенных «в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ».

Кроме того, власти Украины планируют создать центр, который станет собирать данные о преступлениях, совершенных против украинцев, живущих в России, а также «о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях».

Также Киев планирует активнее бороться с дезинформацией и пропагандой со стороны РФ, а также проводить мероприятия, «направленные на развенчание российских мифов об Украине». В учебные программы в Украине собираются внести изменения, чтобы рассказывать «правдивую историю этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах РФ».

По случаю Дня соборности Украины Владимир Зеленский объявил, что внесет в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве, которое позволит иметь гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомкам, кроме граждан России, а также иностранным добровольцам.

День соборности Украины ежегодно отмечают 22 января. Он приурочен к дате подписания акта о воссоединении Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в 1919 году.

Читайте также

«Штирлиц подтолкнул Бандеру к тому, чтобы провозгласить украинское государство» Фрагмент книги Михаила Зыгаря «Война и наказание» — о том, как советская пропаганда создала миф о «бандеровцах». И как Путин в него поверил

Читайте также

«Штирлиц подтолкнул Бандеру к тому, чтобы провозгласить украинское государство» Фрагмент книги Михаила Зыгаря «Война и наказание» — о том, как советская пропаганда создала миф о «бандеровцах». И как Путин в него поверил