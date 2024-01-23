Российские музеи по поручению Путина проводят выставки на тему «СВО». Там показывают детские письма на фронт и «трофеи» с оккупированных территорий Рекомендации для выставок составляет министерство культуры

Захваченный в Украине БТР на выставке трофейных вооружений в Кубинке, 15 августа 2023 года Getty Images

На второй год войны в российских регионах начали открываться выставки, посвященные «событиям специальной военной операции». На них демонстрируют военную форму, образцы повесток, детские письма на фронт и «трофеи», захваченные на украинских территориях. В фондах музеев хранятся сотни личных вещей погибших российских военных — от форменных футболок и курток до зубных щеток и мыльниц. Рекомендации для выставок, посвященных теме « », составляет министерство культуры, снабжая их справками, в которых приводится пророссийская трактовка истории Украины. «Медиазона» выпустила большой материал о том, как устроены такие выставки, «Медуза» кратко его пересказывает.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные «событиям и подвигам ее участников». После этого в российских регионах начали появляться выставки с экспонатами, посвященными войне в Украине.

Так, например, в конце мая в Пензе в рамках всероссийской акции открылась выставка под названием «Своих не бросаем. Пензенцы — участники специальной военной операции». На ней можно было увидеть военную форму (не только российских, но и украинских солдат), образцы повесток, дневники участников войны и детские рисунки.

В июне 2023 года выставка, посвященная войне в Украине, прошла в Улан-Удэ. Среди экспонатов, как писал организовавший выставку фонд, были «вещи, ранее принадлежавшие укронацистам»: например, украинские школьные атласы и фотографии бойцов ВСУ, найденные в захваченных российской армией населенных пунктах.

Такие выставки, как пишет «Медиазона», провели десятки российских музеев. Но, как выяснило издание, изучив сайт государственного каталога, в котором собрана информация об экспонатах музеев по всей России, кроме продемонстрированных предметов, в фондах музеев хранятся еще сотни личных вещей погибших на фронте российских военных.

В качестве примера издание приводит Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда, в фонде которого есть 38 вещей уроженца города Можга, 21-летнего Никиты Носырева, погибшего почти в самом начале войны — 29 марта 2022 года. В коллекции музея, согласно каталогу, хранятся его форменные рубашки, куртки, армейские трусы, полуботинки Nike (правый и левый в реестре учтены отдельно), расческа, полотенце, мыльница и бритвенный станок.

Министерство культуры РФ

Личные вещи погибших военных, как рассказала «Медиазоне» хранитель Пятигорского краеведческого музея Лариса Прялкина, зачастую приносят сами родственники. «Мы связались сначала с военкоматом, потом нам выдали по согласию номера [родственников]. Они пришли, принесли нам эти предметы», — рассказала она. Иногда близкие погибших приносят вещи сами.

В региональных музеях хранится и множество других разнообразных экспонатов, связанных с войной: например, каска с нарисованным на ней портретом Александра Пушкина, сценарии прощания с погибшими на фронте бойцами и распечатка материала РИА «Новости» под заголовком: «Минниханов пообещал максимальную помощь участникам из Татарстана».

Кроме того, как отмечает «Медиазона», среди экспонатов встречаются вещи из гуманитарной помощи, собираемой для российских военных (например, трусы с бабочками), а также письма, написанные школьниками на фронт — причем некоторые из них сразу попадают в музей, даже не дойдя до адресата. Заместительница директора Старооскольского краеведческого музея, в котором «Медиазона» нашла письмо 12-летней девочки солдату, которое так и не отправилось на фронт, пояснила, что когда в школах города проводилась акция, музейщики попросили оставить несколько детских посланий для своих фондов.

Примечание. В следующем абзаце есть одно матерное слово. Если для вас это неприемлемо, пропустите его.

В фондах также нашлись экспонаты, обозначенные как «трофеи» — осколки украинских снарядов и шевроны военнослужащих ВСУ. В Военно-историческом музее Тихоокеанского флота, например, «Медиазона» обнаружила шеврон с надписью «Русский военный корабль, иди на хуй».

Часть экспонатов, как отмечает «Медиазона», вероятно стала результатом мародерства российских военных — например, письма фронтовика 1945 года, отправленные им в родное село в Луганской области, которое было захвачено российскими войсками в самом начале вторжения, или юбилейная одногривенная монета, выпущенная к чемпионату Европы по футболу, проходившему в Украине в 2012 году.

Министерство культуры РФ

Рекомендации по проведению выставок, как выяснила «Медиазона» из внутренних документов Сургутского краеведческого музея, дают министерство культуры России и , под эгидой которого создана создана межмузейная группа, занимающаяся поиском экспонатов. Музеям советуют выставлять личные вещи российских военных, знамена украинских подразделений, трофейное оружие, «детские игрушки со следами крови», «разбитые и поврежденные предметы культа: иконы, лампады, оклады икон», а также другие «предметы быта, свидетельствующие о гуманитарной катастрофе». Вместе с рекомендациями в документах, как пишет «Медиазона», приводятся подробные справки с пророссийской трактовкой истории Украины со второй половины ХIX века.

Кроме личных вещей военных и «трофеев», фонды музеев пополняются и экспонатами, похищенными с оккупированных украинских территорий. В Центральном музее Тавриды в Крыму хранятся предметы, вывезенные из Херсонского художественного музея в конце октября 2022 года — незадолго до отступления российских войск с правого берега Днепра. «Мы только храним [экспонаты], вопросы об их будущей судьбе нужно адресовать руководству Херсонского областного художественного музея», — сказал директор музея Андрей Мальгин «Медиазоне».

Под «руководством» Мальгин подразумевал в виду назначенную после оккупации Херсона российскими войсками Наталью Десятову. По ее словам, «проукраински настроенная» директор музея Алина Доценко после захвата Херсона российскими войсками «сбежала». «Искали человека, который этим займется — никто не хотел, ну я ввязалась, хоть я не… ну, я все равно человек культуры», — заявила «Медиазоне» Десятова.

По ее оценке, в Крым вывезли большую часть экспонатов. Сама она уезжала из Херсона, когда туда уже вошли украинские войска. Про последнюю погрузку экспонатов Десятова рассказала так: приехали «люди в военной форме», которые забрали ветхие работы ХIХ века, требующие реставрации. «Я долго сопротивлялась — материальная ответственность. Представляете, приезжает позывной „Шаман“, я ему отдаю. Куда он это все увезет? Я даже его глаза не вижу, это кто угодно может быть», — заявила Десятова.

Немало экспонатов вывезли также из Херсонского краеведческого музея, руководить которым во время оккупации города назначили Татьяну Шандру. По ее словам, при погрузке часть предметов пострадала. Большинство экспонатов, которые в итоге перевезли в Геническ, в государственный каталог пока не внесены — по словам Татьяны Шандры, ни здания, ни компьютера музею не выделили. «Трудно загрузить в электронный каталог, когда нет компьютеров. У нас и личный компьютер у одного человека есть, в основном работаем с телефонов. Электронный каталог подгрузим нескоро, в основном бумажная работа. Все готово для работы, ждем финансирования», — рассказала «Медиазоне» Шандра.

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