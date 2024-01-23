Российские музеи по поручению Путина проводят выставки на тему «СВО». Там показывают детские письма на фронт и «трофеи» с оккупированных территорий Рекомендации для выставок составляет министерство культуры
На второй год войны в российских регионах начали открываться выставки, посвященные «событиям специальной военной операции». На них демонстрируют военную форму, образцы повесток, детские письма на фронт и «трофеи», захваченные на украинских территориях. В фондах музеев хранятся сотни личных вещей погибших российских военных — от форменных футболок и курток до зубных щеток и мыльниц. Рекомендации для выставок, посвященных теме «СВО», составляет министерство культуры, снабжая их справками, в которых приводится пророссийская трактовка истории Украины. «Медиазона» выпустила большой материал о том, как устроены такие выставки, «Медуза» кратко его пересказывает.
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные «событиям специальной военной операции и подвигам ее участников». После этого в российских регионах начали появляться выставки с экспонатами, посвященными войне в Украине.
Так, например, в конце мая в Пензе в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» открылась выставка под названием «Своих не бросаем. Пензенцы — участники специальной военной операции». На ней можно было увидеть военную форму (не только российских, но и украинских солдат), образцы повесток, дневники участников войны и детские рисунки.
В июне 2023 года выставка, посвященная войне в Украине, прошла в Улан-Удэ. Среди экспонатов, как писал организовавший выставку фонд, были «вещи, ранее принадлежавшие укронацистам»: например, украинские школьные атласы и фотографии бойцов ВСУ, найденные в захваченных российской армией населенных пунктах.
Такие выставки, как пишет «Медиазона», провели десятки российских музеев. Но, как выяснило издание, изучив сайт государственного каталога, в котором собрана информация об экспонатах музеев по всей России, кроме продемонстрированных предметов, в фондах музеев хранятся еще сотни личных вещей погибших на фронте российских военных.
В качестве примера издание приводит Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда, в фонде которого есть 38 вещей уроженца города Можга, 21-летнего Никиты Носырева, погибшего почти в самом начале войны — 29 марта 2022 года. В коллекции музея, согласно каталогу, хранятся его форменные рубашки, куртки, армейские трусы, полуботинки Nike (правый и левый в реестре учтены отдельно), расческа, полотенце, мыльница и бритвенный станок.
Личные вещи погибших военных, как рассказала «Медиазоне» хранитель Пятигорского краеведческого музея Лариса Прялкина, зачастую приносят сами родственники. «Мы связались сначала с военкоматом, потом нам выдали по согласию номера [родственников]. Они пришли, принесли нам эти предметы», — рассказала она. Иногда близкие погибших приносят вещи сами.
В региональных музеях хранится и множество других разнообразных экспонатов, связанных с войной: например, каска с нарисованным на ней портретом Александра Пушкина, сценарии прощания с погибшими на фронте бойцами и распечатка материала РИА «Новости» под заголовком: «Минниханов пообещал максимальную помощь участникам СВО из Татарстана».
Кроме того, как отмечает «Медиазона», среди экспонатов встречаются вещи из гуманитарной помощи, собираемой для российских военных (например, трусы с бабочками), а также письма, написанные школьниками на фронт — причем некоторые из них сразу попадают в музей, даже не дойдя до адресата. Заместительница директора Старооскольского краеведческого музея, в котором «Медиазона» нашла письмо 12-летней девочки солдату, которое так и не отправилось на фронт, пояснила, что когда в школах города проводилась акция, музейщики попросили оставить несколько детских посланий для своих фондов.
Примечание. В следующем абзаце есть одно матерное слово. Если для вас это неприемлемо, пропустите его.
В фондах также нашлись экспонаты, обозначенные как «трофеи» — осколки украинских снарядов и шевроны военнослужащих ВСУ. В Военно-историческом музее Тихоокеанского флота, например, «Медиазона» обнаружила шеврон с надписью «Русский военный корабль, иди на хуй».
Часть экспонатов, как отмечает «Медиазона», вероятно стала результатом мародерства российских военных — например, письма фронтовика 1945 года, отправленные им в родное село в Луганской области, которое было захвачено российскими войсками в самом начале вторжения, или юбилейная одногривенная монета, выпущенная к чемпионату Европы по футболу, проходившему в Украине в 2012 году.
Рекомендации по проведению выставок, как выяснила «Медиазона» из внутренних документов Сургутского краеведческого музея, дают министерство культуры России и Российское историческое общество, под эгидой которого создана создана межмузейная группа, занимающаяся поиском экспонатов. Музеям советуют выставлять личные вещи российских военных, знамена украинских подразделений, трофейное оружие, «детские игрушки со следами крови», «разбитые и поврежденные предметы культа: иконы, лампады, оклады икон», а также другие «предметы быта, свидетельствующие о гуманитарной катастрофе». Вместе с рекомендациями в документах, как пишет «Медиазона», приводятся подробные справки с пророссийской трактовкой истории Украины со второй половины ХIX века.
Кроме личных вещей военных и «трофеев», фонды музеев пополняются и экспонатами, похищенными с оккупированных украинских территорий. В Центральном музее Тавриды в Крыму хранятся предметы, вывезенные из Херсонского художественного музея в конце октября 2022 года — незадолго до отступления российских войск с правого берега Днепра. «Мы только храним [экспонаты], вопросы об их будущей судьбе нужно адресовать руководству Херсонского областного художественного музея», — сказал директор музея Андрей Мальгин «Медиазоне».
Под «руководством» Мальгин подразумевал в виду назначенную после оккупации Херсона российскими войсками Наталью Десятову. По ее словам, «проукраински настроенная» директор музея Алина Доценко после захвата Херсона российскими войсками «сбежала». «Искали человека, который этим займется — никто не хотел, ну я ввязалась, хоть я не… ну, я все равно человек культуры», — заявила «Медиазоне» Десятова.
По ее оценке, в Крым вывезли большую часть экспонатов. Сама она уезжала из Херсона, когда туда уже вошли украинские войска. Про последнюю погрузку экспонатов Десятова рассказала так: приехали «люди в военной форме», которые забрали ветхие работы ХIХ века, требующие реставрации. «Я долго сопротивлялась — материальная ответственность. Представляете, приезжает позывной „Шаман“, я ему отдаю. Куда он это все увезет? Я даже его глаза не вижу, это кто угодно может быть», — заявила Десятова.
Немало экспонатов вывезли также из Херсонского краеведческого музея, руководить которым во время оккупации города назначили Татьяну Шандру. По ее словам, при погрузке часть предметов пострадала. Большинство экспонатов, которые в итоге перевезли в Геническ, в государственный каталог пока не внесены — по словам Татьяны Шандры, ни здания, ни компьютера музею не выделили. «Трудно загрузить в электронный каталог, когда нет компьютеров. У нас и личный компьютер у одного человека есть, в основном работаем с телефонов. Электронный каталог подгрузим нескоро, в основном бумажная работа. Все готово для работы, ждем финансирования», — рассказала «Медиазоне» Шандра.