Глава Конституционного суда «рискнул» показать Путину карту, составленную при Людовике XIV Диалог двух ветвей власти в России: «Там нет Украины! Там есть край Казакии». — «Ну конечно»
Президент России Владимир Путин 23 мая встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Они поговорили об Украине. Зорькин «рискнул» показать президенту карту, составленную при французском короле Людовике XIV, — и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин согласился. Вот расшифровка их разговора.
Валерий Зорькин: У нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленная при Людовике XIV. То есть это середина XVII века, составленная самими французами. Почему я привез ее, Владимир Владимирович: там нет Украины!
Владимир Путин: Ну конечно.
Зорькин: Да, нет Украины. Есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг там к Франковску и край Казакии.
Путин: Ну да.
Зорькин: И большое Царство Российское.
Путин: Ну конечно.
Зорькин: Почему я все же рискну вам показать, потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где, как и что и как все это образовывалось.
Путин: Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину.