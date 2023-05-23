Михаил Климентьев / AFP / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин 23 мая встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Они поговорили об Украине. Зорькин «рискнул» показать президенту карту, составленную при французском короле Людовике XIV, — и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин согласился. Вот расшифровка их разговора.

Валерий Зорькин: У нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленная при Людовике XIV. То есть это середина XVII века, составленная самими французами. Почему я привез ее, Владимир Владимирович: там нет Украины!

Владимир Путин: Ну конечно.

Зорькин: Да, нет Украины. Есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг там к Франковску и край .

Путин: Ну да.

Зорькин: И большое Царство Российское.

Путин: Ну конечно.

Зорькин: Почему я все же рискну вам показать, потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где, как и что и как все это образовывалось.

Путин: Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину.

«Там нет Украины». Глава КС показал Путину карту XVII века Meduza

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