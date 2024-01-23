Украинский PINbank, принадлежавший президенту ЦСКА Евгению Гинеру, перешел под контроль государства

Новым владельцем Первого инвестиционного банка (PINbank), который принадлежал российскому бизнесмену Евгению Гинеру, стал Фонд государственного имущества Украины. Ему перешел пакет акций банка в размере 88,89%. Об этом сообщается на сайте PINbank.

В конце февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства мажоритарный пакет акций PINbank. Гинер подавал апелляцию, но она была отклонена.

Незадолго до решения суда сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у членов правления и наблюдательного совета банка, а также в офисе организации. В ГБР утверждали, что обыски проводились «для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 миллиарда гривен».

С октября 2022 года Гинер находится под санкциями Украины.

«Страна.ua» отмечает, что официальная передача банка государству планировалась в 2023 году. Этот процесс замедлился из-за того, что власти пытались согласовать разрешение Международного валютного фонда (МВФ) на передачу PINbank национальному почтовому оператору «Украпочта», пишет издание. МВФ выступал против этого решения. Глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей в письме украинским властям напоминал, что в соответствии с обязательствами Украины по Программе расширенного финансирования (EFF), государство должно сокращать свое присутствие в банковском секторе, а не увеличивать.

Евгений Гинер — российский бизнесмен, уроженец Харькова, президент российского футбольного клуба ЦСКА.

В августе 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) Гинеру в причастности к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины. По версии спецслужбы, Гинер входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России, а также владеет АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина», которое с начала вторжения обеспечивает патронами армию РФ.

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