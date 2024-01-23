Власти РФ планируют запретить отказывать в приеме на работу из-за службы в армии

Российским работодателям собираются запретить отказывать в трудоустройстве по причине того, что соискатель проходил военную службу или имеет инвалидность.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, пишет РБК, подготовило Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте РФ. Минтруд это предложение «частично поддержал».

Действующая редакция Трудового кодекса запрещает ограничивать права или устанавливать преимущество соискателям в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального положения. Кроме того, напоминает РБК, Трудовой кодекс содержит прямой запрет отказывать в заключении трудового договора женщинам «по мотивам», связанным с беременностью или наличием детей

Поправки, подготовленные ГПУ, предполагают, что в Трудовом кодексе добавят еще две категории работников, которым запрещается отказывать в приеме на работу, бывших военнослужащих и людей с инвалидностью.

Предполагается, что бывшим военнослужащим, к которым собираются отнести и участников «добровольческих формирований», будет нельзя отказывать в трудоустройстве в течение года после окончания службы/завершения контракта при условии, что они не имеют медицинских противопоказаний для выполнения соответствующей работы и удовлетворяют квалификационным требованиям, необходимым для ее выполнения.

Также нельзя будет отказывать в трудоустройстве и гражданам с инвалидностью, но тоже при условии, что они не имеют медицинских противопоказаний для выполнения работы и удовлетворяют квалификационным требованиям вакансии.

Кроме того, поправки, предложенные ГПУ, предлагают наделить правительство правом определять, какие работники и организации могут получить бронь от призыва в период мобилизации.

Предложения ГПУ направлены в рабочую группу комитета Госдумы по труду, но пока не рассматривались, сообщил РБК ее руководитель, депутат Андрей Исаев.

В России в сентябре 2022 года объявили так называемую частичную мобилизацию, в рамках которой, как заявляли власти РФ, в армию были призваны около 300 тысяч человек. Кроме того, говорил в ходе прямой линии в середине декабря президент РФ Владимир Путин, контракт с Минобороны РФ подписали еще 486 тысяч добровольцев.

Власти РФ неоднократно заявляли о различных льготах и преференциях для участников войны в Украине. Регулярно появляются сообщения о том, что находящиеся в зоне боевых действий или уже вернувшиеся в Россию жалуются на то, что не могут получить обещанные им выплаты и льготы.