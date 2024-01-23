Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине В Киеве повреждены жилые дома. В Харькове разрушен подъезд многоэтажного дома

Утром 23 января российские войска нанесли массированный удар по Украине. По последним данным властей Украины, в результате обстрелов в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях шесть человек погибли, одна мирная жительница находится в состоянии клинической смерти, еще более 70 человек пострадали.

Всего войска РФ запустили по Украине 41 ракету, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, украинские силы ПВО сбили 21 ракету: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет, выпущенных из комплекса «Искандер-М», а также одну управляемую авиационную ракету Х-59. Главком ВСУ утверждает, что не все российские ракеты, выпущенные по баллистической траектории, достигли своих целей.

Столицу Украины российские военные атаковали в несколько этапов, рассказал глава военной администрации Киева Сергей Попко. Сначала войска РФ запустили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Саратовской области, а затем баллистические ракеты наземного базирования. Силы ПВО, по его словам, поразили «почти два десятка» ракет.

В результате обстрела пострадали несколько районов города. По данным городской военной администрации, в Святошинском районе загорелись автомобили, пожар произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Также в этом и Печерском районах повреждены нежилые здания. В Соломенском районе поврежден жилой дом, в Дарницком районе обломки сбитых ракет упали на крышу многоэтажного жилого дома и территорию детского сада.

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в одной из квартир дома в Святошинском районе обнаружили боевую часть ракеты, которая не взорвалась. Жителей дома эвакуировали. В другом доме этого же района обломками повреждены балконы с первого по пятый этаж и четыре квартиры.

В городской военной администрации заявили, что при обстреле в Киеве погиб один человек. По последним данным Кличко, в городе 18 пострадавших: из них 10 взрослых и трое детей госпитализированы, 13-летнему подростку и четырем взрослым помощь оказали на месте. Кличко опровергает информацию о погибшем. По его словам, мирную жительницу доставили в реанимацию, она жива.

МВД Украины позже сообщило, что одна жительница Киева находится в состоянии клинической смерти, врачи борются за ее жизнь. Еще 21 человек получил ранения.

На территории Киевской области четыре человека пострадали при падении обломков сбитых ракет. В нескольких районах повреждены три многоэтажных дома, частные дома и хозяйственные постройки, 12 легковых автомобилей, кафе, на парковке одного из жилых комплексов произошел пожар.

Также войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В городе пять человек погибли, около 50 пострадали.Среди пострадавших есть дети. Повреждены многоквартирные жилые дома, разрушены частные дома, учебное заведение и другая гражданская инфраструктура, уничтожены автомобили.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что при обстреле был полностью разрушен один из подъездов жилого дома. Под завалами могут находиться люди. В одной из пострадавших частей Киевского района нет света и воды.

Начальник Следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что при обстреле пострадал пригород Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе, ранения получили дети и мирная жительница. Одна из ракет попала в газопровод, который загорелся.

Российское информагентство ТАСС утверждает, что российские войска в ночь на 23 января нанесли «точечные удары по расположению наемников в Харькове». «Достоверно пока неизвестно, гражданами какой страны являлись эти лица, но эта информация сейчас уточняется», — сказал агентству неназванный представитель экстренных служб. Этот же источник заявил ТАСС что жилые дома в Харькове якобы повреждены из-за ракет противовоздушной обороны ВСУ.

В Павлограде Днепропетровской области при обстреле погиб один человек, еще один получил ранения, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал массированный обстрел украинских городов «террором россиян». «Мир должен понимать, что остановить этот террор можно только силой. А также мир должен помнить, что российские ракеты сейчас летят по Украине, но, если продемонстрировать слабость сегодня, завтра они будут лететь по западным городам», — заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска не бьют по мирным жителям. Так он ответил на вопрос, можно ли считать утреннюю атаку по объектам на Украине ответом на удары по Донецку.

«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам. И не бьют по мирному населению в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — сказал представитель Кремля.