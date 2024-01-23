НАТО начинает крупнейшие учения в Европе со времен холодной войны. Они пройдут вдоль всей восточной границы альянса По легенде учений, на одну из стран НАТО нападает «почти равный противник»

Andrew Craft / USA Today Network / Sipa USA / Scanpix / LETA

НАТО начинает в Европе крупнейшие с момента окончания холодной войны учения. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих из всех стран альянса, а также Швеции, которая является кандидатом на вступление. Подготовительный этап начался 22 января, активная фаза учений пройдет с 31 января до конца мая.

В маневрах, получивших название «Steadfast Defender» («Стойкий защитник»), примут участие около 90 тысяч военнослужащих, более 90 самолетов и вертолетов, 50 кораблей, 1100 боевых машин, в том числе 133 танка и 533 бронетранспортера. Учения будут проводиться вдоль всей восточной границы блока от Норвегии до Румынии. Особое внимание в них, пишет Reuters, будет уделено развертыванию сил быстрого реагирования в Польше, а также обороне в странах Балтии.

В предыдущий раз учения такого масштаба проходили в 1988 году — в них принимали участие 125 тысяч человек. После окончания холодной войны крупнейшими маневрами были учения «Trident Juncture» в 2018 году, в которых задействовали 50 тысяч военных.

«Учения призваны продемонстрировать способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей альянса для усиления обороны Европы», — говорится в официальном заявлении альянса. По легенде учений, «почти равный противник» нападает на одну из стран-членов, что приводит в действие договора НАТО. Россия в официальных документах не упоминается, однако представители альянса фактически не скрывают, что именно она подразумевается под «гипотетическим противником».

Перед началом учений несколько высокопоставленных генералов допустили, что между Россией и альянсом может начаться полномасштабная война. «Мы должны осознать, что то, что мы живем в состоянии мира, — это не нечто само собой разумеющееся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией», — заявил, в частности, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Власти Швеции прямо призвали граждан страны быть морально готовыми, что может начаться война.

В России учения НАТО назвали «элементом гибридной войны, развязанной Западом». «Проведение учений такого масштаба знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией», — сказал замглавы МИД Александр Грушко. Он заявил, что учения такого масштаба «увеличивают риски военных инцидентов», но Россию «не запугать такими провокационными демонстрациями силы».

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