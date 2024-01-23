Гуманитарную помощь российским военным выкинули на свалку в Донецкой области

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась в правоохранительные органы после того, как волонтеры обнаружили гуманитарную помощь для российских военных на свалке в аннексированной Донецкой области, сообщает РБК.

«Действительно, такой факт есть. Действительно, в ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь. Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — рассказала изданию Стенякина.

Накануне ростовское издание 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего сообщило, что в городе Амвросиевка Донецкой области на свалку выбросили и «раскатали бульдозером и трактором» партию гуманитарной помощи.

По словам Закутнего, о произошедшем ему рассказал местный житель. Он же передал волонтеру вещи, которые забрал со свалки. В их числе были носилки, средства личной гигиены, медикаменты и жгуты. Также Закутний заявил, что на свалку выбросили теплые куртки, резиновые сапоги и ящик с детскими письмами и рисунками для военных. При этом житель Амвросиевки рассказал волонтеру, что местные «уже растянули» половину вещей.

«На мой взгляд, это было сделано целенаправленно, чтобы это не попало к военнослужащим. Весь груз вывалили именно на свалке и тут же трактором и бульдозером начали в пропасть згортать», — заявил волонтер, предположив, что к этому может быть причастна местная администрация. Однако Закутний также допустил, что произошедшее может быть связано с неопытными волонтерами, которые бросили свой груз.

Стенякина в разговоре с РБК отметила, что некоторые администраторы волонтерских групп считают, что видео Закутнего может быть фейком, поскольку подобных случаев не было выявлено ни разу. «Если это фейк, создатели должны понести ответственность», — подчеркнула Стенякина.

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