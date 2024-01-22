Война Шестьсот девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»

Журналистка Ася Казанцева, выступавшая против войны, уехала из России

О переезде в Тбилиси Казанцева сообщила в посте в фейсбуке, опубликованном в ночь на 22 января.

Объясняя причины, по которым она решила покинуть страну, Казанцева написала:

Во-первых, комиссия по этике Госдумы пояснила, что в публикации депутатом Луговым моего домашнего адреса она никаких проблем не видит, потому что в России гарантированная Конституцией свобода слова. Во-вторых, у меня отменились еще две лекции, в Москве и в Казани, потому что очень уж большая пошла волна хейта во всякого рода прокремлевских пабликах и СМИ. Там сообщают, среди прочего, об обращениях обеспокоенных граждан в Следственный комитет по поводу разных моих антивоенных высказываний.

По словам журналистки, ее хотят «дискредитировать, напугать и выдавить из страны, потому что перед выборами дорогому отечеству хочется максимально зачистить свое информационное пространство от неблагонадежных элементов».