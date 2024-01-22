Война Шестьсот девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 января читайте здесь.
Вынесение приговора Дарье Треповой назначили на 25 января
Выступая с последним словом, Дарья Трепова принесла извинения потерпевшим, при этом отметив, что не признает вину в совершении теракта.
ВСУ отрицают причастность к удару по рынку в Донецке
Соответствующее заявление сделало командование оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», которая отвечает за военные действия на восточном фронте.
«Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ „Таврия“, в этом случае боевой работы средствами поражения не вели», — говорится в сообщении.
Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве
Как пояснил сам президент в своем выступлении по случаю Дня соборности, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира.
Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства и позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора. Все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, которые встали на защиту Украины. Все кто воюет за свободу Украины, как за родную родину.
Журналистка Ася Казанцева, выступавшая против войны, уехала из России
О переезде в Тбилиси Казанцева сообщила в посте в фейсбуке, опубликованном в ночь на 22 января.
Объясняя причины, по которым она решила покинуть страну, Казанцева написала:
Во-первых, комиссия по этике Госдумы пояснила, что в публикации депутатом Луговым моего домашнего адреса она никаких проблем не видит, потому что в России гарантированная Конституцией свобода слова. Во-вторых, у меня отменились еще две лекции, в Москве и в Казани, потому что очень уж большая пошла волна хейта во всякого рода прокремлевских пабликах и СМИ. Там сообщают, среди прочего, об обращениях обеспокоенных граждан в Следственный комитет по поводу разных моих антивоенных высказываний.
По словам журналистки, ее хотят «дискредитировать, напугать и выдавить из страны, потому что перед выборами дорогому отечеству хочется максимально зачистить свое информационное пространство от неблагонадежных элементов».
Законопроект о конфискации имущества за «фейки» об армии внесен в Госдуму.
ЕС разработал новый план по предоставлению военной помощи Украине, для которого не потребуется согласие Венгрии
Документ, разработанный Европейской службой внешних связей, предусматривает выделение 20 миллиардов евро государствам-членам ЕС в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую эти страны отправят Киеву в течение следующих четырех лет, пишет The Wall Street Journal.
Журналисты со ссылкой на проект документа отмечают, что инициатива ЕС предполагает создание специального фонда военной поддержки Украины. В него планируют перенаправить часть оставшихся активов Европейского фонда мира и в дальнейшем пополнять на пять миллиардов евро ежегодно до 2027-го.
Средства из нового фонда будут распределяться между европейскими странами-союзниками Украины и компенсировать затраты на совместные закупки вооружений. Еще часть денег пойдет на оплату программы военной подготовки бойцов ВСУ в странах ЕС. В этом году, согласно данным WSJ, Евросоюз может выделить на такие компенсации 7,5 миллиарда евро.
Как отмечает WSJ, такая схема финансирования поставок оружия и военной техники в Украину поможет избежать блокировки целых пакетов помощи отдельными странами-членами ЕС.
Ночью российские военные атаковали воздушное пространство Украины дронами «Шахед», заявили в ВСУ.
По данным украинских военных, все восемь дронов были сбиты. Это произошло в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
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