Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве. На граждан России он не распространяется

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве, сообщает пресс-служба президента.

«Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства. И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора», — заявил президент.

В случае принятия этого документа, по словам Зеленского, украинское гражданство смогут получить все, кто в разные годы «вынужденно покинули родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки». Также президент добавил, что украинское гражданство смогут получить иностранные добровольцы, участвующие в войне на стороне Украины.

Все, кто не забыл собственных корней и не дает миру забыть об Украине. Все, в чьих жилах течет украинская кровь и в чьей груди бьется свободное сердце. Украинцы по происхождению, которые давно доказали, что являются украинцами по духу. И после многих лет ожидания они наконец должны стать украинцами и по паспорту. На законодательном уровне.

Помимо этого, президент сообщил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». «Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — заявил он. О чем говорится в указе, Зеленский не уточнил.

Обновление. На сайте президента Украины опубликовали текст принятого указа. В документе говорится, что власти Украины собираются разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях».

Законодательство Украины не позволяет иметь двойное гражданство, однако, как пишет украинская редакция Forbes, из-за отсутствия контроля со стороны государства данная сфера фактически находится в «серой зоне».

Идея легализации двойного гражданства обсуждается в Украине на протяжении последних нескольких лет. Например, в Верховной Раде в 2019 году рассматривали президентский законопроект о легализации двойного гражданства, который позднее сняли с повестки решением всех фракций из-за спорных и требующих доработки положений, уточняет «Страна».

В 2021 году Владимир Зеленский внес в Раду пакет законопроектов, которые касались двойного гражданства. Ни один из этих документов в зале парламента так и не рассмотрели, пишет «Зеркало недели».

В октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает идею введения института множественного гражданства. При этом он подчеркнул, что эта практика должна воплощаться постепенно, начиная с «дружественных» стран.