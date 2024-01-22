В Севастополе из-за отключения водоснабжения 23 и 24 января объявлены выходными днями, а 22 января — сокращенным рабочим днем, сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев.

По его словам, проблемы с водоснабжением в городе возникли из-за обильных осадков и потепления. «Выпало много снега, и буквально за сутки он растаял. Пошел резкий приток грязной воды с гор в реку Черную, поднялись грунтовые воды. Показатели были превышены почти в сотни раз. Подобная природная ситуация была в Севастополе последний раз в 70-х годах», — заявил Развожаев.

Он добавил, что на обработку грязной воды уходит больше времени, в связи с чем жители Севастополя уже столкнулись с отсутствием воды. Губернатор сообщил, что власти приняли решение остановить водозаборы и провести чистку системы водоснабжения, после чего потребуется более 50 часов, чтобы система наполнилась, а вода дошла до всех домов.

Развожаев уточнил, что воды в городе не будет до 9 утра 23 января. Тогда ее включат на два часа, после чего снова отключат до вечера 24 января. При этом губернатор добавил, что вода может не дойти до всех домов в городе. «Схема водоснабжения в Севастополе — секретная и одна из самых сложных в стране. Есть водоводы высокого давления, среднего давления, есть самотечные. На одной улице может быть все три типа водоводов, поэтому при периодической подаче воды до одного дома вода дойдет, до другого нет», — написал Развожаев.

Как пишет РИА Новости Крым, в ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков, в результате чего десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа оказались подтоплены. Кроме того, несколько населенных пунктов остались без электричества из-за отключения подстанции.