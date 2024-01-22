В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за «фейки» о российской армии

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента проект поправок к Уголовный кодекс России о конфискации имущества за распространение «фейков» об армии РФ.

Документ поступил в парламент утром 22 января, среди соавторов законопроекта указаны руководители Госдумы, главы всех фракций (кроме «Новых людей») и большинство депутатов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил ранее, что законопроект «позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ», а также позволит судам лишать граждан почетных званий.

Володин сообщил, что, согласно законопроекту, имущество смогут конфисковать, если человека осудили по восьми статьям Уголовного кодекса:

распространение «фейков» об армии (статья 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК);

«дискредитация» армии РФ (статья 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);

призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия (статья 284.3 УК);

реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

Российские СМИ до внесения законопроекта в Госдуму сообщили, что в правительстве «безоговорочно» поддержали документ. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ «предварительно проработан и концептуально поддержан» Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом и Росфинмониторингом.

Уголовный кодекс позволяет конфисковать только орудия преступления и имущество, нажитое в результате совершенного преступления.

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