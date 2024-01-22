МВД: в России «с начала СВО» зафиксировали больше 400 поджогов военкоматов и диверсий на железных дорогах

С начала «спецоперации» в Украине правоохранительные органы зарегистрировали в России 184 диверсии на железных дорогах и 220 нападений на военкоматы и «объекты органов власти», сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислава Колесника.

«С начала в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападениями, поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты, 220 лиц установлено, 15 из них несовершеннолетние», — заявил Колесник на заседании парламентской комиссии.

Помимо этого, в России с начала войны было зафиксировано 184 диверсии на железнодорожных путях. В этих преступлениях, по словам Колесника, обвиняется 141 человек, в том числе 59 несовершеннолетних.

Как пишет ТАСС, Колесник связал участие несовершеннолетних в диверсиях с низким достатком их семей. Из-за этого, по его словам, подростки готовы совершить любое общественно опасное действие «ради получения дополнительного заработка».

Несовершеннолетние нередко становятся фигурантами дел о диверсиях и поджогах военкоматов и административных. Например, в ноябре 2023 года суд в Санкт-Петербурге приговорил 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина к шести годам воспитательной колонии по делу о покушении на теракт — подросток дважды пытался поджечь военкоматы в Петербурге и Кировске Ленинградской области в знак протеста против мобилизации.

В декабре «Медиазона» сообщила, что Саратовский областной суд приговорил 17-летнего подростка (его имя не называлось) к пяти годам воспитательной колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге в Энгельсе. Второго фигуранта дела — 21-летнего Никиту Тищенко — суд приговорил к десяти годам лишения свободы: три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Интервью родителей Егора Балазейкина

«Шесть лет дали не Егору, а всем нам. Показали: вот ваше место» 17-летнего Егора Балазейкина приговорили к шести годам колонии за попытку поджечь два военкомата. Это интервью его родителей

Интервью родителей Егора Балазейкина

«Шесть лет дали не Егору, а всем нам. Показали: вот ваше место» 17-летнего Егора Балазейкина приговорили к шести годам колонии за попытку поджечь два военкомата. Это интервью его родителей