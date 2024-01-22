WSJ: Евросоюз планирует создать новый фонд военной помощи Украине на более чем 20 миллиардов евро
Чиновники Европейского союза на этой неделе начнут рассматривать новый план, позволяющий разблокировать военную помощь Украине, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект плана, представленного 19 января. Первым о разработанном плане сообщило агентство Bloomberg.
Инициатива предполагает, что будет создан специальный фонд, в который направят 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира, а также будут в 2024-2027 годах ежегодно передавать по пять миллиардов евро в год.
Деньги нового фонда планируют использовать для компенсации расходов стран ЕС на совместные закупки вооружений для Украины — беспилотников, ракет противовоздушной обороны, а также боеприпасов. Также часть средств собираются направить финансирование подготовки украинских военных в Евросоюзе.
Если ЕС одобрит новый план, то страны-участницы смогут вернуть в свои бюджеты более 20 миллиардов евро из фондов Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они окажут Украине в следующие четыре года, пишет WSJ.
Проект плана предполагает, что страны ЕС уже в 2024 году смогут получить компенсацию за военную помощь в размере 7,5 миллиарда евро.
«Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, сделанный странами ЕС и партнерами в предстоящий период, либо позволит Украине решительно продвинуться вперед, либо серьезно подорвет ее способность к сопротивлению», — говорится в проекте плана, который цитирует WSJ.
Ожидается, что лидеры ЕС рассмотрят предложение на саммите, который намечен на 1 февраля.
С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину страны Евросоюза одобрили семь пакетов военной помощи Киеву на общую сумму 3,5 миллиарда евро, а также выделили два миллиарда евро на поставку боеприпасов. Уже больше полугода дружественное России правительство Венгрии блокирует любые выплаты из Европейского фонда мира, требуя от Украины уступок, не связанных с войной.
Венгрия, которая состоит в Евросоюзе и НАТО, отказалась предоставлять Украине военную помощь после начала полномасштабной войны. В 2022 году власти Венгрии блокировали программу помощи Украине на 18 миллиардов евро. В 2023 году Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о международном ордере на арест президент РФ Владимира Путина. Кроме того, в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро.