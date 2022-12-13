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Виктор Орбан Omar Marques / Getty Images

Венгрия согласилась разблокировать программу европейской помощи Украине на 18 миллиардов евро после того, как ЕС пошел на уступки по вопросу выделения европейских субсидий самой Венгрии. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, утверждает, что «это не шантаж». В Европарламенте его обвиняют в злоупотреблении правом вето — ведь в ЕС для принятия решений необходимо солидарное мнение всех стран-членов.

Программу финансовой помощи Украине на 2023 год глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала в начале ноября. Евросоюз планирует направить Украине до 18 миллиардов евро на покрытие значительной части бюджетного дефицита, который, по словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2023 году может составить до 38 миллиардов долларов.

К концу ноября предложенный пакет финансовой помощи одобрил Европарламент. Однако до утверждения в Совете ЕС программа так и не дошла, поскольку в первой половине ноября венгерские власти сообщили, что не могут одобрить этот пакет помощи, а в начале декабря Венгрия воспользовалась правом вето.

Как пишет Politico, это произошло из-за того, что осенью 2022 года Еврокомиссия рекомендовала правительствам стран — членов Евросоюза заморозить для Венгрии доступ к субсидиям в размере 7,5 миллиарда евро, выплачиваемым из общего бюджета ЕС, из-за недостаточно активной борьбы с коррупцией и угроз нецелевого использования этих денег.

Многие европейские политики уверены, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето, чтобы добиться уступок со стороны Евросоюза. «Виктор Орбан злоупотребляет правом вето, как никто до него. Он даже берет в заложники средства для украинских больниц», — прокомментировал ситуацию Даниэль Фройнд, член Европейского парламента.

Орбан в ответ отверг обвинения в самом использовании права вето. «Это не вето, это не шантаж», — заявил он. Орбан подчеркнул, что Венгрия готова оказывать финансовую помощь Украине, но в формате двухсторонних отношений, а не в рамках коллективного пакета Евросоюза.

«Мы хотим убедить страны — члены ЕС, что общий долг — это не решение. Если мы продолжим движение по этому пути, то уже не сможем повернуть назад. Мы видим другое будущее Европы, построенное на сильных странах-участницах, а не на огромном коллективном долге», — написал Орбан в твиттере.

После того как Венгрия заблокировала выделение помощи Украине, Евросоюз начал искать альтернативные способы решения этой проблемы. В частности, европейские политики рассматривали вариант, согласно которому 26 стран ЕС дадут индивидуальные гарантии Украине вместо единого пакета Евросоюза. Тогда же министр финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что средства в любом случае будут переданы Украине в начале января, независимо от решения Венгрии.

По итогам переговоров Евросоюз пошел на уступки в обмен на то, что Венгрия не будет блокировать финансовую помощь Украине. ЕС согласился снизить объем субсидий Венгрии, которые планируется заморозить, с 7,5 до 6,3 миллиарда евро, а также одобрил план, по которому Венгрия может получить 5,8 миллиарда евро в виде грантов на восстановление после пандемии коронавируса.

Виктора Орбана называют одним из главных союзников Кремля в Европе. В июле 2022 года он говорил, что стратегия стран Запада по поддержке Украины в войне с Россией провалилась. Венгрия также выступала против введения эмбарго на поставки российской нефти, объясняя это тем, что такой запрет причинит ущерб ее экономике.

Кто такой Виктор Орбан

Мы вас понимаем Как Виктор Орбан превратил Венгрию в европейский аналог путинской России — и выиграл очередные выборы благодаря войне в Украине. Репортаж Кристины Сафоновой

Кто такой Виктор Орбан

Мы вас понимаем Как Виктор Орбан превратил Венгрию в европейский аналог путинской России — и выиграл очередные выборы благодаря войне в Украине. Репортаж Кристины Сафоновой