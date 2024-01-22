В сети опубликовали видео конфликта бывшего охранника Кадырова с военными на блокпосту. Российские «военкоры» назвали это «беспределом в зоне СВО»

В телеграм-каналах российских «военкоров» появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен конфликт чеченских бойцов с военными на блокпосту.

Внимание. Далее в тексте содержится мат.

На видео к блокпосту подъезжает черный легковой автомобиль, в котором сидят несколько мужчин. Постовой спрашивает у них пропуск и замечает, что он считается недействительным. «Да мне похуй, что у вас считается, я командир батальона. Мне командир полка выдал, все», — агрессивно отвечает ему водитель. После этого из машины выходят несколько мужчин, одетых в камуфляж. Они достают пистолеты и направляют их на постового. В кадре слышны мат и звуки борьбы.

В канале «Многонационал», который, как заявляют его авторы, пишет об «этнической преступности», говорится, что на видео снят командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов. По данным «Многонационала», инцидент произошел на блокпосту у въезда в оккупированный Мелитополь, который охраняют российские военные. Хамбулатова также опознал телеграм-канал 1ADAT.

Ваха «Асхаб» Хамбулатов стал командиром батальона «Восток-Ахмат» в июне 2023 года — о его назначении объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В октябре 2023 года Хамбулатов, как следует из слов главы Чечни, получил орден Кадырова — высшую награду республики. В 2017 году украинское издание «Наш Киев» публиковало фото Хамбулатова и утверждало, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе, называя его участником «личной гвардии» Кадырова.

В 2014 году газета «Вести республики» упоминала Хамбулатова как жителя села Бильтой-Юрт, который обеспечил строительство детского сада, обратившись с просьбой к Кадырову. В газете говорилось, что Хамбулатов проходит службу в охране главы Чечни.

Видео с Хамбулатовым опубликовал, в частности, российский «военкор» Юрий Котенок, назвавший этот инцидент «беспределом» в зоне « ». «Это вызов прямой, это подмена властных полномочий и плевок на таких же людей в форме и с оружием в руках. Как будто мы перенеслись на 20 лет назад. Чистейшая „ичкерийщина“, которая перекочевала уже на просторы Малороссии», — написал Котенок.

Как пишет военный блогер Алексей Живов, инцидент произошел еще летом 2023 года. Он предположил, что публикация этого видео сейчас связана с «некой политической игрой», на которую оно должно повлиять. О том, что стычка на блокпосту случилась летом, также пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на источник, близкий к российской армии в оккупированной Запорожской области. По его словам, подобные конфликты иногда происходят, потому что «Ахмат» не подчиняется Минобороны, а кому подчиняется, он «до конца не понимает».

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