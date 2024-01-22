Журналистка Ася Казанцева, выступавшая против войны, уехала из России. Ее лекции отменяли, а депутат Госдумы Андрей Луговой раскрыл ее домашний адрес

Журналистка Ася Казанцева приняла решение уехать из России «до наступления лучших времен». О переезде в Тбилиси Казанцева сообщила в посте в фейсбуке, опубликованном в ночь на 22 января.

Объясняя причины, по которым она решила покинуть страну, Казанцева написала:

Во-первых, комиссия по этике Госдумы пояснила, что в публикации депутатом Луговым моего домашнего адреса она никаких проблем не видит, потому что в России гарантированная Конституцией свобода слова. Во-вторых, у меня отменились еще две лекции, в Москве и в Казани, потому что очень уж большая пошла волна хейта во всякого рода прокремлевских пабликах и СМИ. Там сообщают, среди прочего, об обращениях обеспокоенных граждан в Следственный комитет по поводу разных моих антивоенных высказываний.

По словам журналистки, ее хотят «дискредитировать, напугать и выдавить из страны, потому что перед выборами дорогому отечеству хочется максимально зачистить свое информационное пространство от неблагонадежных элементов».

Из-за отмены лекций, написала Казанцева, ей становится «довольно проблематично зарабатывать себе на жизнь». Журналистка также отметила, что, у нее ребенок и «даже малый риск тюремного заключения малоприемлем».

«Как только ветер переменится и я снова смогу работать в России, я вернусь первым рейсом», — заявила журналистка.

После начала российского вторжения в Украину Ася Казанцева открыто выступила против войны. Ее несколько раз задерживали за участие в антивоенных акциях, в последний раз — на девятом месяце беременности.

В декабре организаторы последовательно отменяли встречи Казанцевой в разных городах России, на которых она должна была представлять свою книгу «Откуда берутся дети?». Журналистка в комментарии Sota говорила, что отмена мероприятия может быть связана с доносами «Z-хейтеров».

Депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал в своем телеграм-канале персональные данные Казанцевой. Комиссия по этике Госдумы, которую попросили проверить поступок Лугового, нарушений не нашла.

Читайте интервью Аси Казанцевой на «Медузе»

«Россия никуда не денется. Режим, надо надеяться, денется» Интервью научной журналистки Аси Казанцевой. Недавно полицейские задержали ее на девятом месяце беременности — «как призывника»

Читайте интервью Аси Казанцевой на «Медузе»

«Россия никуда не денется. Режим, надо надеяться, денется» Интервью научной журналистки Аси Казанцевой. Недавно полицейские задержали ее на девятом месяце беременности — «как призывника»