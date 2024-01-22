Журналистка Ася Казанцева, выступавшая против войны, уехала из России. Ее лекции отменяли, а депутат Госдумы Андрей Луговой раскрыл ее домашний адрес
Журналистка Ася Казанцева приняла решение уехать из России «до наступления лучших времен». О переезде в Тбилиси Казанцева сообщила в посте в фейсбуке, опубликованном в ночь на 22 января.
Объясняя причины, по которым она решила покинуть страну, Казанцева написала:
Во-первых, комиссия по этике Госдумы пояснила, что в публикации депутатом Луговым моего домашнего адреса она никаких проблем не видит, потому что в России гарантированная Конституцией свобода слова. Во-вторых, у меня отменились еще две лекции, в Москве и в Казани, потому что очень уж большая пошла волна хейта во всякого рода прокремлевских пабликах и СМИ. Там сообщают, среди прочего, об обращениях обеспокоенных граждан в Следственный комитет по поводу разных моих антивоенных высказываний.
По словам журналистки, ее хотят «дискредитировать, напугать и выдавить из страны, потому что перед выборами дорогому отечеству хочется максимально зачистить свое информационное пространство от неблагонадежных элементов».
Из-за отмены лекций, написала Казанцева, ей становится «довольно проблематично зарабатывать себе на жизнь». Журналистка также отметила, что, у нее ребенок и «даже малый риск тюремного заключения малоприемлем».
«Как только ветер переменится и я снова смогу работать в России, я вернусь первым рейсом», — заявила журналистка.
После начала российского вторжения в Украину Ася Казанцева открыто выступила против войны. Ее несколько раз задерживали за участие в антивоенных акциях, в последний раз — на девятом месяце беременности.
В декабре организаторы последовательно отменяли встречи Казанцевой в разных городах России, на которых она должна была представлять свою книгу «Откуда берутся дети?». Журналистка в комментарии Sota говорила, что отмена мероприятия может быть связана с доносами «Z-хейтеров».
Депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал в своем телеграм-канале персональные данные Казанцевой. Комиссия по этике Госдумы, которую попросили проверить поступок Лугового, нарушений не нашла.