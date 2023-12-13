Депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал персональные данные журналистки Аси Казанцевой, открыто выступившей против войны

Депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал в своем телеграм-канале персональные данные научной журналистки Аси Казанцевой, открыто выступившей против войны в Украине.

Как пишет «Агентство», Луговой репостнул два сообщения из телеграм-канала «Заметки Воланда». В одном рассказывается о том, что Казанцева протестовала против войны в Украине, а во втором были опубликованы скриншоты с ее персональными данными, в том числе адресами. При этом во втором сообщении говорилось, что этот пост опубликован «для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».

Позднее депутат удалил пост с персональными данными журналистки. Второе сообщение из канала «Заметки Воланда» до сих пор доступно в канале Лугового.

Сама Казанцева сказала Sota, что «какого-то принципиального уровня повышения угрозы не произошло», потому что она жила только по одному из опубликованных адресов, «причем довольно давно».

«В остальном, конечно, в изумлении пребываю. Вроде бы уж депутатам Госдумы-то не положено настолько явно нарушать законодательство о персональных данных», — добавила Казанцева.

В то же время юристка Александра Баева в комментарии «Агентству» отметила, что Луговой своими действиями мог нарушить сразу несколько статей уголовного кодекса, в том числе о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК), призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК) и угрозе убийством (статья 119 УК).

«В идеальном мире [за публикацией подобного поста] должно следовать добровольное снятие с себя депутатского мандата. В неидеальном — принудительное лишение. В нашем мире вряд ли будет мало-мальски серьезная проверка», — добавила юристка.

По данным Sota, активист Алексей Лахов обратился в Комиссию по этике Госдумы в связи с публикацией в канале Лугового, потребовав привлечь депутата к ответственности за «грубейшее нарушение депутатской этики».

Ранее магазин «Читай-город» отменил запланированную на 13 декабря в Москве презентацию книги Аси Казанцевой «Откуда берутся дети?». Сама журналистка в комментарии Sota говорила, что отмена мероприятия может быть связана с доносами «Z-хейтеров». Позднее в пресс-службе сети магазинов сказали телеграм-каналу «Кровавая барыня», что отменили мероприятие для безопасности его участников. Также в сети подчеркнули, что «никакой общественно-политической позиции этим решением „Читай-город“ не выражает».

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