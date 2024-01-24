Власти Чечни назвали «провокацией» конфликт бывшего охранника Кадырова с российскими военными на блокпосту в Запорожской области

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев заявил, что конфликт, который произошел между командиром батальона «Восток-Ахмат» Вахой Хамбулатовым и российскими военными на блокпосту в захваченной РФ части Запорожской области, «попахивает провокацией».

Дулаев прокомментировал конфликта, которую ранее распространили российские «военкоры». Чиновник подтвердил, что один из героев ролика — командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов, и попытался объяснить его поведение.

По словам Дудаева, Хамбулатов направлялся на базу снабжения в Мелитополе с передовой. «На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов „Восток-Ахмат“ останавливали уже в третий раз (как-то попахивает провокацией)», — написал чиновник, выразив мнение, что «к таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович» и его соратникам должно быть уважительное отношение со стороны остальных служб. «Это люди, которые месяцами, а то и годами находятся в особых психологических условиях, и на пренебрежительные, а тем более провокационные выпады в свой адрес реагируют остро», — добавил Дудаев.

Чиновник обратил внимание, что распространенное видео снял постовой, предположив, что тот записал его тайно. При этом Дудаев заявил, что документы, из-за проверки которых произошел конфликт, у Хамбулатова «были в полном порядке». Он также обвинил постового в том, что тот первым передернул затвор автомата, после чего командир чеченского батальона зарядил свой пистолет.

Министр заявил, что «главный инфоповод во всей этой истории заключается в том, что на видео чеченцы». По его мнению, будь это представители другой национальности, никто не обратил бы на ролик внимания.

Конфликт, по словам Дудаева, произошел в прошлом году и тогда же был исчерпан. Он обвинил распространении ролика и «других недоброжелателей».

Ваха «Асхаб» Хамбулатов стал командиром батальона «Восток-Ахмат» в июне 2023 года. В октябре он получил орден Кадырова — высшую награду республики.

Чеченские СМИ писали, что Хамбулатов — житель села Бильтой-Юрт, который служит в охране глав республики. В 2017 году украинское издание «Наш Киев» утверждало, что Хамбулатов участвовал в боевых действиях в Донбассе, называя его участником «личной гвардии» Рамзана Кадырова.

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