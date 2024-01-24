Премьер Словакии пообещал не блокировать выделение 50 миллиардов евро Украине. Раньше он поддерживал Венгрию, выступавшую против этого

Правительство Словакии поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны Евросоюза, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи со словацким премьером Робертом Фицо.

Кроме того, Словакия не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у местного бизнеса. Также Роберт Фицо, по словам Шмыгаля, заверил его в «полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины».

Ранее Фицо поддержал позицию Венгрии, которая выступила против выделения Украине 50 миллиардов евро в качестве помощи из фонда ЕС. На совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном Фицо заявил, что «через три года так же мы будем здесь стоять и констатировать, что пропали 50 миллиардов евро, и что с каждой стороны [конфликта] стало на 100 тысяч погибших солдат больше». Он добавил, что этот конфликт «не имеет военного решения».

Встреча Шмыгаля и Фицо прошла в Ужгороде Закарпатской области Украины. Накануне словацкого премьера спросили, не хочет ли он приехать в Киев во время войны. «Вы действительно думаете, что в Киеве идет война? Вы несерьезно, я надеюсь. Там абсолютно нормальная жизнь», — ответил Фицо, добавив при этом, что в столицу Украины ему ехать незачем, если он может встретиться с украинским премьером в Ужгороде.

Партия Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» победила на парламентских выборах, прошедших в Словакии 30 сентября 2023 года. После этого правительство Словакии заявило, что останавливает отправку военной помощи Украине.

20 января 2024 года Роберт Фицо заявил, что на встрече с украинским премьером сообщит ему об отказе поддержать вступление Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.

В Словакии новая власть

На выборах в Словакии победила партия бывшего премьера Роберта Фицо. Он обещал прекратить поставки оружия Украине Вероятно, теперь Братислава будет шантажировать этим ЕС, чтобы получить от него больше денег (как это уже успешно делает Виктор Орбан)

В Словакии новая власть

На выборах в Словакии победила партия бывшего премьера Роберта Фицо. Он обещал прекратить поставки оружия Украине Вероятно, теперь Братислава будет шантажировать этим ЕС, чтобы получить от него больше денег (как это уже успешно делает Виктор Орбан)