Словакия остановила отправку военной помощи Украине

Временное правительство Словакии заявило, что остановило отправку военной помощи Украине на фоне переговоров партий, выступающих против поддержки Киева, о формировании новой коалиции после прошедших выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя правительства Словакии.

«Уходящее бюрократическое правительство в Словакии больше не будет отправлять военную технику Украине», — сказал представитель кабинета министров.

В Словакии 30 сентября прошли парламентские выборы. На них победила партия «Курс — социальная демократия» Роберта Фицо, который ранее уже дважды возглавлял правительство страны. В ходе предвыборной кампании он обещал, что будет выступать против военной помощи Украине. Президент Словакии Зузана Чапутова 2 октября попросила Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство до 16 октября.

Роберт Фицо ушел в отставку с поста премьер-министра Словакии в 2018 году после того, как в стране начались массовые протесты в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.

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