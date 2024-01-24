«РБК-Украина»: Зеленский отменил поездку в регионы и запретил назначать встречи в честь его дня рождения до выяснения обстоятельств крушения Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в рабочий график на фоне крушения российского военного самолета Ил-76. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в офисе Зеленского и областных военных администрациях.
По словам собеседников издания, украинский лидер отменил поездку в центральные регионы страны и запретил назначать встречи для поздравлений со своим днем рождения. 25 января Зеленскому исполняется 46 лет.
Президент Украины пока никак не комментировал крушение Ил-76.
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился утром 24 января в Белгородской области. Минобороны РФ утверждает, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным властей РФ, погибли.
Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом и обвинило в нем украинских военных. Власти Украины не взяли на себя ответственности за катастрофу, но и не обвинили в крушении самолета Россию.
Генштаб ВСУ на фоне крушения Ил-76 выпустил заявление, в котором говорилось, что украинские военные продолжают отслеживать точки запуска российских ракет и «принимают меры к уничтожению средств их доставки». Военная разведка Украины подтвердила, что Москва и Киев готовили 24 января обмен пленными, добавив, что украинская сторона не располагает достоверной информацией о том, кто находился на борту Ил-76.