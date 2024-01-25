Найдены черные ящики разбившегося под Белгородом Ил-76

На месте падения самолета Ил-76 найдены речевой и параметрический самописцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, черные ящики находились в хвостовой части самолета. Они уже переданы следователям.

Россия возлагает ответственность за крушение самолета на Украину. По версии Москвы, в самолете перевозились 65 украинских военнопленных, которых должны были доставить в место обмена. Также на борту было девять россиян — шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Официально Украина не брала на себя ответственность за случившееся, но и не обвиняла Россию в том, что та сбила самолет. В заявлениях ВСУ и украинской военной разведки, сделанных через несколько часов после крушения, косвенно допускалось, что на борту самолета могли быть военнопленные, официально это также пока не подтверждено, но и не опровергнуто.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на международном расследовании инцидента. Спикер президента России Дмитрий Песков на это ответил, что «если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно».