Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, разбившегося под Белгородом

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в своем телеграм-канале фамилии членов экипажа Ил-76, разбившегося под Белгородом 24 января.

Список выглядит так:

командир корабля Беззубкин

помощник командира корабля Чмирев

штурман Высокин

бортинженер Пилуев

борттехник Житенев

бортрадист Саблинский

«Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», говорится в сообщении.

О том, что экипаж разбившегося Ил-76 был из Оренбургской области, вскоре после крушения объявил глава региона Денис Паслер.

Российский военно-транспортный Ил-76 разбился 24 января недалеко от аэропорта Белгорода. Минобороны РФ заявляло, что на борту Ил-76 находились шестеро членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом и обвинило в нем украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна «будет настаивать на международном расследовании» катастрофы Ил-76, не став говорить, кого считает виновным в произошедшем.

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Что известно о крушении Ил-76 в Белгородской области

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