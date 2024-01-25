Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, разбившегося под Белгородом
Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в своем телеграм-канале фамилии членов экипажа Ил-76, разбившегося под Белгородом 24 января.
Список выглядит так:
- командир корабля Беззубкин
- помощник командира корабля Чмирев
- штурман Высокин
- бортинженер Пилуев
- борттехник Житенев
- бортрадист Саблинский
«Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», говорится в сообщении.
О том, что экипаж разбившегося Ил-76 был из Оренбургской области, вскоре после крушения объявил глава региона Денис Паслер.
Российский военно-транспортный Ил-76 разбился 24 января недалеко от аэропорта Белгорода. Минобороны РФ заявляло, что на борту Ил-76 находились шестеро членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.
Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом и обвинило в нем украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна «будет настаивать на международном расследовании» катастрофы Ил-76, не став говорить, кого считает виновным в произошедшем.