Зеленский заявил, что Украина «будет настаивать на международном расследовании» катастрофы Ил-76. Он не сказал, кто мог сбить самолет

Президент Украины Владимир Зеленский спустя 12 часов после первых сообщений о крушении российского военного самолета Ил-76, на котором, по заявлениям властей РФ, перевозили украинских военнопленных для обмена, прокомментировал катастрофу.

По словам Зеленского, он вызвал представителей Минобороны Украины, ВСУ, СБУ и военной разведки и заслушал их доклады о ситуации с самолетом и обменом.

Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества.

Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля.

«Факты» — это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании.

При этом Зеленский не сказал, кто, по его мнению, мог сбить российский Ил-76 или что стало причиной его падения.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился утром 24 января в Белгородской области. Минобороны РФ утверждает, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным властей РФ, погибли.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом и обвинило в нем украинских военных. Власти Украины не взяли на себя ответственность за катастрофу, но и не обвинили в крушении самолета Россию. Военная разведка Украины подтвердила, что Москва и Киев готовили 24 января обмен пленными, добавив, что украинская сторона не располагает достоверной информацией о том, кто находился на борту Ил-76.

Как сообщили источники «РБК-Украина», до выяснения обстоятельств катастрофы Зеленский отменил поездку в центральные регионы страны и запретил назначать встречи для поздравлений со своим днем рождения. 25 января Зеленскому исполнится 46 лет.