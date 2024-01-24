Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту разбившегося Ил-76. Подлинность списка не подтверждена

Российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которые, по ее словам, находились в самолете Ил-76 Минобороны РФ, который разбился в Белгородской области.

В представленном списке указаны имена, фамилии и даты рождения 65 человек. Подлинность списка не подтверждена.

В Минобороны РФ утверждают, что военнопленных перевозили на самолете в Белгород, чтобы в дальнейшем обменять на российских военнопленных. По данным российского ведомства, на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, трое российских военных и шесть членов экипажа. По данным властей Белгородской области, все находившиеся на борту погибли.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что сегодня Россия и Украина готовились обменяться пленными. При этом источник «Медузы» в Украине, знакомый с обменным процессом, сказал, что пока нет информации, что в разбившемся самолете летели военнопленные.

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