Украинский координационный штаб подтвердил, что 65 военнопленных из «списка Симоньян» планировалось вернуть в ходе обмена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 украинских военнопленных из списка, опубликованного Маргаритой Симоньян, планировалось вернуть в Украину в рамках обмена 24 января, сообщается в фейсбуке штаба.

Вместе с этим родственники военнопленных, с которыми штаб провел встречу, посмотрели видео с места крушения, публиковавшееся в российских источниках, и не нашли на показанных в нем телах признаков своих близких.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, также присутствовавший на встрече, отметил, что достоверной информации, подтверждающей, что в самолете могло находиться такое количество людей, до сих пор нет.

Накануне об этом же говорил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, координационный штаб не увидел признаков того, что в самолете было такое большое количество людей. «По тому анализу фото и видео, которые мы видели, если бы там были тела — опять же, я не эксперт — но если бы у россиян были какие-то фото или видео, которые могли бы показать, что там были наши военнопленные, то они бы их уже использовали», — заявил он в эфире национального телемарафона.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново под Белгородом утром 24 января. Минобороны России заявило, что на борту были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена.

Украинская сторона позже подтвердила планы по обмену, однако она настаивает, что Украина «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода. Владимир Путин заявил, что Украина была предупреждена о перевозке пленных.

После крушения Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которые, по ее словам, находились в самолете Ил-76. «Медуза» нашла 52 человека с идентичными именами и датами рождения на сайте пророссийского проекта wartears, публикующего данные украинцев в российском плену. Дмитрий Лубинец говорил, что в этом списке есть пленные, которых уже обменяли.

26 января Следственный комитет опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана посадка военнопленных в самолет. На нем не видно ни лиц пассажиров, ни бортового номера. Когда было снято видео, неизвестно.

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